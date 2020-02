Masterclass 'aanvallen' voor 08 t/m 013 pupillen SV Bedum

Op vrijdag 7 februari jl. organiseerde de lokale Jeugdopleiding van SV Bedum een interne masterclass voor de 08 t/m 013 pupillen. De masterclass is een nieuw initiatief binnen de Jeugdopleiding. Periodiek wordt er op de vrijdag een extra trainingsmoment georganiseerd. In groepen van 8 tot 10 spelers oefenen de spelers specifieke vaardigheden binnen één thema onder begeleiding van enthousiast kader. De SV Bedum masterclass is gratis voor alle jeugdleden. In deze masterclass hanteren we een hoge norm. De trainingsgroepen zijn klein, de begeleiding is divers en kwalitatief en het tempo van de oefenvormen ligt hoog. Elke speler krijgt hierdoor veel oefenmomenten. De coaching wordt verzorgd door de hoofdtrainer, HJO, selectietrainers uit onder- en bovenbouw en fanatieke en leergierige trainers uit de opleiding. Een geweldig collectief!In deze eerste masterclass werd de nadruk gelegd op het aanvallen. 53 spelers oefenden onder begeleiding van 15 trainers in 6 organisaties op het scoren, uitspelen van overtalsituaties en het passeren. De 7 aanwezige keepers werden tegelijkertijd gecoacht door het keeperscollectief. De keepers kregen zo feedback en tips in 'echte' wedstrijdsituaties. Na deze oefenvormen volgden er kort wat motorische spelletjes. Daarna was het tijd voor een beker ranja. Ter afsluiting werden er in deze masterclass kleine partijspelen gespeeld. Hier vlogen de vonken vanaf. De fanatieke inzet en het spelplezier van onze jongste jeugdspelers was over het hele veld te zien en te horen. Een prachtig gezicht. Na deze partijspelen werd er samen opgeruimd. Daarna volgde na 75 minuten 'keihard' trainen de afsluiting in de middencirkel. Jeugdspeler Manoah Swierenga (JO10-2) won de wisselbeker. Hij viel op als creatieve aanvaller en was daarnaast erg positief en fanatiek. De jonge pupil was er eerst even stil van, maar pakte daarna de microfoon om de organisatie te bedanken. Na afloop volgde er een evaluatie voor de trainers onder het genot van een kop soep en broodjes. Deze lunch werd geregeld door de Jeugdcommissie en een aantal betrokken ouders.We realiseren ons dat we wederom een groot beroep doen op ons trainerscollectief. Met een kop soep en een broodje rond het avonduur willen we ook benadrukken dat we erg dankbaar zijn voor de inzet van alle vrijwilligers die dit soort initiatieven mogelijk maken.