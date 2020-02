De Heracliden moet punten pakken maar 'CIX' denkt anders

Voor de amateurs staat het derde voetbalweekend alweer voor de deur. Een voetbalweekend in een tweede helft van het seizoen dat de beslissing moet brengen over promoveren, handhaving of degraderen.Voor De Heracliden is handhaven het woord wat op een wolk boven Uithuizermeeden hangt maar wat aan het begin van het seizoen nog niet in beeld was. De van VVSV’09 overgekomen Raymond Scholtens zag wel mogelijkheden bij De Heracliden en vertelde in de voetbalbijlage van dedat ‘Hera’ na een aantal magere jaren weer een rol van betekenis moest kunnen spelen. Maar hoe anders is de situatie na veertien van de 26 gespeelde wedstrijden. De ploeg uit Uithuizermeeden staat met twaalf punten uit veertien wedstrijden op een twaalfde plaats en heeft alleen Middelstum en OKVC maar onder zich. Dat betekent dat de ploeg in zwaar weer verkeerd en er punten gepakt moeten worden om niet in de nacompetitie terecht te komen. Die punten moeten gepakt worden met een trainer ‘op de bok’ die na dit seizoen bij De Heracliden gaat vertrekken. Iets wat niet vreemd is wanneer je weet/hoort dat er al snel in het seizoen wat ruis op de lijn was. Ruis op de lijn wat zorgde dat het contract van Scholtens niet werd verlengd en wat niet vreemd is binnen de voetbalwereld. Want een contractverlenging is steeds vaker een verlenging van 1 ½ jaar want tegenwoordig begint de ‘carrousel’ vaak eind oktober al te draaien. En wanneer er dan al vroeg in het seizoen wat ruis op de lijn is moet je niet eens willen verlengen. Maar tot aan het einde van het seizoen is Raymond Scholtens de verantwoordelijke om samen met de selectie het vierdeklasserschap veilig te stellen. Iets wat overigens prima kan want het verschil naar Poolster, wat op een veilige tiende plaats staat, bedraagt maar drie punten. Wanneer we naar het programma van De Heracliden kijken dan zijn de twee duels voor de ‘Voorjaarsvakantie in februari’ van groot belang. In het thuisduel van zaterdag tegen Amicitia VMC, en een week later in het uitduel tegen Middelstum, moet de ploeg punten pakken. Om te beginnen, zaterdag zal dat direct een beste lastige worden. De gasten uit Groningen nemen op dit moment een vijfde plaats in en doen daarnaast nog volop mee in de strijd om de tweede periode. En verder zullen de Amicitianen ook revanche willen nemen voor de 3-2 thuisnederlaag die men eerder in het seizoen tegen De Heracliden leed. Kortom voldoende ingrediënten voor een spannende pot die volgens de CIX-prognose in 1-3 gaat eindigen maar wat de thuisploeg natuurlijk niet wil laten gebeuren.