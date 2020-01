Sven van den Berg naar wie weet op weg naar wat moois

In mei 2017 maakte ik het volgende interview http://www.puurvoetbalonline.nl/interviews/binnen-de-lijnen/11676-sven-van-den-berg-het-keepen-het-er-voor-gezorgd-dat-ik-het-plezier-in-het-voetbal-weer-heb-teruggekregen.html met een toen nog hele jonge Sven van den Berg die kort geleden als doelman van Emmen O-13 zijn debuut maakte in Emmen O-17.Doelmannen, ze lijken wel een uitstervend ras wanneer je naar de eredivisie kijkt. Dan komen er bijvoorbeeld buitenlandse keepers voorbij waar je van de denkt, had men geen betere in eigen land kunnen vinden. Iets wat ik ook heb waar het gaat om jeugdig talent wat op keepersgebied zeker aanwezig is. Toen ik in 2017 de toen 10-jarige Sven van den Berg interviewde had ik niet het idee dat hij voor aanvang van het seizoen 2019-2020 naar Emmen zou gaan om daar voor de BVO te gaan spelen. Dat verwacht je niet van een doelman die voor het seizoen 2017-2018 nog maar af moest wachten of hij bij zijn toenmalige club in de D1 of D2 zou komen. Ik zag de jonge doelman die middag in mei trainen en kon geen andere conclusie trekken dan dat de club van Sven voor de D-junioren wel prima keepers moest hebben wanneer deze doelman nog niet wist of hij wel in de D1 zou komen. Het werd uiteindelijk toch het hoogste team voor Sven wat er toe leidde dat hij bij Emmen op de radar kwam t staan en werd uitgenodigd voor een stage. Een stage met goed vervolg want ondertussen keept Sven sinds dit seizoen in Emmen waar hij een enorme progressie heeft gemaakt. Want als 13-jarige doelman debuteren in een O-17 is bijzonder . Dan kun je namelijk wat want dan passeer je namelijk een complete lichting. Een ontwikkeling die ook binnen de KNVB niet onopgemerkt bleef want ondertussen is de jonge keeper ook geselecteerd voor een oefenstage voor Oranje O-14 die op dinsdag 4 februari in Zeist plaats zal vinden. Kortom de jonge Sven van den Berg maakt een prima ontwikkeling door en laat daar heel stiekem een beetje mee zien dat er ook wat BVO’s hebben liggen slapen.