Speler van het weekend Danny Beerda (Zeester)

Ruim twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die ik met nee beantwoorde maar mij wel aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, het meeste was opgevallen.In het eerste weekend na de winterstop stonden er voor mij twee duels op het programma waarvan de eerste Warffum-Zeester was en waar ook direct mijn speler van het weekend in actie kwam. In Warffum speelde Danny Beerda met Zeester en ontpopte zich in dat duel tot mijn speler van het weekend. Danny ken ik al ruim twintig jaar in verschillende hoedanigheden al waren er weleens momenten dat ik hem wat uit het oog verloor. Zo vertrok hij op een gegeven moment als voetballer naar Aduard in een periode waarin het voetbal door mij door privéomstandigheden wat minder werd gevolgd. In het seizoen 2009/2010 kwamen we elkaar, door mijn activiteiten voor deechter weer tegen en was er weer het contact zoals er voor die tijd ook was geweest. Na dat seizoen vertrok hij toch weer naar Aduard om daar voor de toen tweedeklasser te gaan voetballen. In het seizoen 2014-2015 stapte hij vervolgens over naar Zeester dat na het stuklopen van de fusie met VVSV’09 weer zelfstandig verder ging. In Zoutkamp werd er direct veel van de aanwinst verwacht en wat natuurlijk niet vreemd was. Een speler die van een tweedeklasser naar een vijfdeklasser gaat moet ook wat extra’s brengen. Maar dat zorgt vaak dat een speler zichzelf een bepaalde druk oplegt. En wanneer de omgeving daar nog eens een schepje bovenop doet dan is het klaar. Dan is het namelijk bijna onmogelijk om in de ogen van jezelf en de omgeving goed te spelen. Maar hoe anders was dat zaterdag in Warffum waar Danny Beerda bij vijf van de zes doelpunten van de Zoutkampers was betrokken. Zelf scoorde hij een keer maar eigenlijk was het maatwerk wat hij leverde bij de eerste twee goals van Zeester veel mooier. Precies eender dan meer voetballiefhebbers kan ik mij ergeren aan een niet goed voor het doel getrapte corner. Een corner moet in mijn beleving namelijk altijd voor gevaar zorgen en wat trainbaar is. Danny Beerda, nu 34 jaar , komt nog net uit de generatie die buiten de reguliere trainingen veel buiten voetbalde. In zijn jeugd, zo weet ik uit betrouwbare bron, had je nog geen FIFA nummer weet ik veel en was het buiten voetballen een prima alternatief. Daar was het ook dat hij zijn prima traptechniek ontwikkelde waar hij zaterdagmiddag de corners ‘levensgevaarlijk’ voor het Warffum-doel draaide en wat Zeester, door het niet goed anticiperen van de Warffum-defensie, twee goals opleverde. Twee corners die met het juiste gevoel werden getrapt door een voetballer die op 34-jarige leeftijd liet zien dat hij nog steeds heel belangrijk voor zijn ploeg kan zijn.