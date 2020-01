Omlandia 2 zoekt nieuwe trainer voor volgend seizoen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het seizoen 2020-2021 is VV Omlandia op zoek naar een trainer voor het tweede elftal. De Ten Boersters zoeken een enthousiaste en ambitieuze trainer die naast prestatie ook plezier hoog in het vaandel heeft staan. Het tweede elftal van Omlandia komt momenteel uit in de reserve Eerste Klasse.Jouw taken:- Coachen van Omlandia 2 op wedstrijddagen- Verzorgen van de training op de dinsdag en donderdag- Bevorderen van het doorstromen van (jeugd)spelers naar de A- en B-selectie- Structureel communiceren met de hoofdtrainer, technische commissie en de JO19-trainerOmlandia biedt jou:- Een gemotiveerde, prestatiegerichte selectie- Goede trainingsfaciliteiten- Een gezellige en ambitieuze vereniging- Ondersteuning vanuit de club door middel van de hoofdtrainer en technische commissie- Een passende vergoedingBen jij proactief en in het bezit van:- UEFA C / trainer-coach III-diploma?- Aanpassingsvermogen?- Goede communicatieve vaardigheden?Stuur dan je motivatie en je CV naaren dan gaat Omlandia graag eens met jou om tafel om de mogelijkheden te bespreken.