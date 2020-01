Eenrum heeft niets te verliezen ...

Het laatste weekend van januari is het weekend dat veel amateurvoetballers aan de tweede seizoenshelft beginnen. Een tweede helft van het seizoen die voor sommige feestelijk maar voor een ander in mineur zal verlopen.Voor Eenrum staat er zondag weer een cruciaal duel op het programma. Willen de Eenrumers in het spoor blijven van vooral Pekelder Boys, Bareveld en Amicitia VMC dan zou een goed resultaat tegen VVK prima helpen. VVK is op dit moment, met een zevende plaats, middenmoter in zondag 4C en voldoet daarmee niet helemaal aan de verwachtingen. Verwachtingen wat men in Eenrum minder heeft en wat het ook allemaal wat simpeler maakt. De roodbaadjes weten al vanaf het begin van het seizoen dat handhaven in de vierde klasse het hoogst haalbare is. In het laatste duel voor de winterstop, de thuiswedstrijd tegen Wedde, wist Eenrum zijn eerste competitiezege te behalen. Een zege die terecht kwam bij de ploeg die daar op basis van inzet ook alle recht op had. Of dat zondag ook voldoende zal zijn moet echter worden afgewacht ondanks dat VVK donderdagavond een slechte generale had. De stadjers gingen namelijk met 2-1 onderuit in het restant van het eerder dit seizoen gestaakte duel Wedde-VVK. In theorie zou dat betekenen dat Eenrum de gasten uit Groningen zou moeten kunnen verslaan. Maar helaas werkt dat vaak anders en rolt er een andere uitslag uit. Kijkend naar de historie werd het duel Eenrum-VVK vanaf het seizoen ’98-’99 vijf keer eerder gespeeld. Twee keer was er winst voor beide ploegen en een keer werd het een gelijkspel. Een gelijkspel waar Eenrum, dat zijn punten bijelkaar moet sprokkelen, misschien op voorhand wel blij mee is. Gezien de resultaten tot nu toe laat de CIX-prognose echter winst voor VVK zien wat, gezien het verschil in punten, ook niet helemaal onlogisch is. Daarom ligt er voor Eenrum zondagmiddag een mooie uitdaging te wachten om te proberen de drie punten in eigen huis te houden.