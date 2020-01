Stephan Mangoendirjo voelt zich op zijn plaats binnen SV Bedum

JO9-selectie SV Bedum: Daniel Jonker, Ruben Zeldenrust, Finn Hoving, Robin Damminga, Jordi Kramer, Santhos Urutherasingam, Liam Christiaanse, Manu Kamps en Armin Bolt. Met op achterste rij Claudia Poelstra (Leider).Stephan Mangoendirjo (Trainer), Danielle van der Ploeg (Leider)



Voordat Stephan Mangoendirjo als jeugdtrainer binnen SV Bedum aan de slag ging was hij als assistent-trainer actief binnen de jeugdafdeling van Be Quick 1887 en verder voor de Regionale Voetbalschool van FC Groningen vertelt Stephan. ‘De RVBS had als een van de locaties Bedum waar ik samen mocht werken met Jelmer Meinardi. Een samenwerking die mij uitstekend beviel waar uit voortkwam dat ik in het seizoen 2018-2019 bij SV Bedum de JO8-selectie mocht gaan trainen. Ik was toen 19 jaar en kwam toen bij een leeftijdscategorie wat mij als trainer beter paste. Dat was de JO17/2-selectie en waar ik met mijn leeftijd eigenlijk niet bij thuishoorde. Daarom was ik ook blij met het voorstel vanuit Bedum om de JO8-selectie te gaan trainen. “ Een selectie die, wat dit seizoen betreft, als JO9-selectie in de hoofdklasse uitkomt. ‘Vorig seizoen had het team maar weinig tegenstand. Soms werden de duels met dubbele cijfers gewonnen waar niemand beter van wordt. Nu hebben we meer tegenstand waar we als team beter van worden,” verteld Stephan die met zijn team in de middenmoot staat. ‘Binnen de bond werkt men in de lagere leeftijdscategorieën niet meer met standen. Persoonlijk ben ik daar wel voorstander van. Want werken met standen zorgt er in mijn beleving voor dat er trainers/begeleiders zijn die alleen maar prestatiegericht denken. En waar het juist om moet gaan is de ontwikkeling van de spelers en speelsters binnen het team. Het mooie is trouwens dat ik vanuit de groep nooit iets hoor over een tussenstand. Zij leven gewoon van wedstrijd naar wedstrijd en weten niet beter dan dat er niet echt een stand is,” vertelt Stephan die aan het Alpha College de opleiding Sport en Bewegen doet. Een opleiding die hem uiteraard helpt bij het verzorgen van de trainingen voor een team dat graag wil trainen. ‘Dat is iets wat mij heel erg aanspreekt aan dit team. Het is een zeer leergierig team wat er alles aan doet om beter te worden.” Maar Stephan haast zich vervolgens te zeggen dat hij wel een type trainer is die er voor zorgt dat zijn team plezier aan de trainingen beleven. ‘Men zegt dat ik heel open en eerlijk naar kinderen ben. Een opmerking wat ik wel begrijp omdat ik uit een grote familie kom. Mijn opa en oma hebben in totaal acht kinderen en zijn er natuurlijk de nodige neefjes en nichtjes Daar kan ik prima mee opschieten en wat ook geldt voor de kinderen binnen mijn team.” Maar niet alleen met zijn eigen team kan hij het prima vinden, ook binnen SV Bedum is hij prima op zijn plaats. ‘Als trainer van de Regionale Voetbalschool leerde ik SV Bedum al een beetje kennen en door mijn samenwerken met Jelmer bij de RVBS werd dat alleen maar sterker. Binnen SV Bedum richt men zich echt op de jeugd en wat mee heel erg aanspreekt. Men zegt vaak, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is ook echt zo want de doelstelling binnen de jeugdopleiding is om zelf spelers op te leiden voor het eerste elftal. Wat ik verder mooi aan de SV Bedum vind is dat je binnen de club een opleiding tot trainer kunt volgen en wat ook beter bij mij past. Ik wil zeker niet eigenwijs overkomen maar de trainerscursus van de KNVB was niet echt mijn ding. De interne cursus binnen SV Bedum past mij beter. Maar wie weet wil ik wel verder in het trainersvak. Dan zal ik op een gegeven moment toch mijn diploma’s moeten halen,” vertelt Stephan die niet alleen als jeugdtrainer binnen SV Bedum is maar ook als voetballer voor SV Bedum 3 uitkomt. ‘Training geven is prachtig maar zelf voetballen, zijn nog steeds een leuke hobby. Al ben ik als voetballer wel jaloers op mijn JO9-selectie. Die mogen door een verandering van de spelregels de bal nu indribbelen en wat het spel ten goede komt. Dat zorgt dat ze bij omschakeling wel sneller moeten denken maar dat is niet erg. Want het indribbelen is duidelijk een verbetering waar het gaat om de spelers en speelsters beter te maken,” besluit Stephan het interview als een trainer die nog graag een hoop wil leren en daar binnen SV Bedum alle ruimte voor krijgt. ‘Met je vragen kun je altijd bij Remy en Jelmer terecht en dat is alleen maar fijn. Want als een beginnende trainer moet je niet denken dat je alles al weet. Als je dat namelijk denkt dan gaat het nooit wat worden .”





Stephan Mangoendirjo is als jeugdtrainer verbonden aan SV Bedum waar hij de onder zijn hoede heeft.