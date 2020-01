Lokale Jeugdopleiding SV Bedum zoekt jeugdtrainers voor seizoen ‘20-‘21

Trainer/coach SV Bedum JO15-1 (Hoofdklasse +)

Trainer/coach SV Bedum JO17-1 (4 e divisie)

divisie) Jeugdtrainers voor onze MO-teams

Jeugdtrainers onderbouw/middenbouw SV Bedum 08 t/m 013

Stagiaires (TC2/TC3)/ assistent trainers (JO19-JO17-JO15-JO13)

Met een eigen visie op opleiden van jeugdspelers, maar ook van jeugdtrainers, heeft SV Bedum een plek verworven bij de betere jeugdopleidingen in het noorden. Vorig seizoen is aan SV Bedum de status Lokale Jeugdopleiding toegekend door de KNVB. De vereniging investeert structureel in de jeugdopleiding om de kwaliteit naar een nog hoger niveau te brengen.Binnen de jeugdopleiding zijn op dit moment ruim 50 jeugdtrainers actief, veelal uit eigen geledingen. Hier zijn wij erg trots op. Door interne opleidingen/cursussen, themabijeenkomsten en specifieke begeleiding helpen we onze jeugdtrainers bij hun ontwikkeling als trainer. Door de inzet van deze trainers kunnen we elke jeugdspelers een goede- en gelijke voetbalopleiding aanbieden. Echter zoekt de club ook trainers van buitenaf. We ervaren jaarlijks dat een goede mix van intern en extern opgeleide mensen zorgt voor een fijne diversiteit in onze jeugdopleiding.Voor het seizoen 2020-2021 zoeken we (zowel intern als extern) jeugdtrainers voor onze selectie- en niet selectieteams. We komen graag met je in gesprek als je bij wilt dragen aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers én je graag wilt werken in een omgeving waar je de mogelijkheden krijgt om jezelf als trainer te kunnen ontwikkelen.Specifiek zijn we op zoek naar trainers voor:De Jeugdopleiding van SV Bedum is ook een passende stageplaats. SV Bedum is door SBB officieel erkend als leerbedrijf waardoor middelbare scholieren en studenten ook hun stage bij SV Bedum kunnen voltooien. Deze stages worden intern begeleid en worden door de scholen als zeer positief beoordeeld.Vorig seizoen zijn de technische- en organisatorische jeugdbeleidsplannen herschreven. Onderstaand is het Technisch Jeugdbeleidsplan toegevoegd. Dit beleidsplan geeft alvast de mogelijkheid om kennis te maken met onze opleidingsvisie en werkwijze.Een jeugdtrainer van SV Bedum ontvangt een passende vergoeding, een uitgebreid kledingpakket en zijn er volop mogelijkheden voor scholing en het volgen van cursussen. Afgelopen seizoen hebben vier van onze jeugdtrainers hun TC III of TC II diploma bij de KNVB behaald.Als je geïnteresseerd bent in één van de bovenstaande functies kun je contact met ons opnemen. Uiteraard mag je ook afwijken van de bovenstaande functies en zelf initiatief nemen. We zijn altijd bereid mee te denken hoe we jouw wensen op het gebied van trainen en coachen, of wellicht op ander gebied, kunnen invullen.We nodigen je graag uit voor een persoonlijk gesprek waarbij onze hoofd jeugdopleiding en technische jeugdcommissie je door middel van een presentatie een inkijkje geeft in de opleiding. Daarna kunnen we de specifieke wensen op elkaar afstemmen. We doen dit graag persoonlijk, omdat dit beide partijen de mogelijkheid geeft om elkaar nader te leren kennen.Hopelijk heeft het bovenstaande je enthousiast gemaakt en wil je met ons in gesprek komen. Je kan dan contact opnemen met Vincent Geerling, voorzitter jeugdcommissie SV Bedum, via 06-21891535 ofBijlagen:Technisch Jeugdbeleidsplan SV Bedum: https://www.svbedum.nl/webroot/uploads/files/SV%20Bedum%20Voetbaltechnisch%20Jeugdbeleidsplan%202019-2022.pdf Certificering Jeugdopleiding: https://www.nmcbright.nl/kwaliteit-performance-programma/