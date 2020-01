Rubbergranulaatkorrels zorgen voor hoge boete

Beste voetbalbestuurder, Een beheerder van kunstgrasvelden is vorige maand. De NOS wil u daarom een paar korte vragen stellen over de kunstgrasvelden die uw club mogelijk gebruikt. Mogelijk raakt de uitspraak uw club namelijk ook. Het gaat om het volgende: In december heeft de rechtbank Rotterdam bepaald dat het sportbedrijf van de gemeente Enschede 10.000 euro boete moet betalen omdat onvoldoende is gedaan om vervuiling van de omgeving met rubbergranulaatkorrels te voorkomen. Als NOS zijn wij benieuwd in hoeverreover de gevolgen van deze uitspraak, en de mogelijke consequenties voor uw vereniging. U kunt via onderstaande link de enquête invullen. (Als u geen kunstgrasvelden gebruikt kunt u dat ook aangeven.) https://nl.surveymonkey.com/r/voetbalverenigingen

Bovenstaande mail werd mij deze week toegestuurd door een sportbestuurder. Ik had eerder iets gelezen over dit onderwerp maar wist niet dat de NOS bezig was met een onderzoek om te kijken wat er binnen de sportverenigingen leeft waar het gaat om dit toch wel redelijk groot probleem. De rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden zijn velen, waar ik een van ben, al geruime tijd een doorn in het oog omdat vieze autobanden daar gewoon niet horen. In een tijd dat de deskundigen in welk ‘prietpraatprogramma’ dan ook over elkaar heen rollen om te roepen wat goed of fout voor ons is, mogen we het toch wel raar vinden dat er voetbalvelden zijn waar korrels op liggen die niet goed voor het milieu zijn. Want dat ze niet goed voor het milieu zijn staat voor de meeste die er mee te maken hebben wel vast. Bij hoge temperaturen stinkt het alsof je op een bult met verbrand rubber staat en ook is de temperatuur boven het kunstgrasveld met rubbergranulaatkorrels vele graden hoger dan de werkelijke temperatuur. Zo weet ik nog dat er in de zomer van 2019 een training op een woensdagochtend eerder werd afgebroken omdat er spelers de combinatie van stank en temperatuur niet meer konden verdragen. Maar zoals in bovenstaande te lezen valt is er nu een ander probleem. Het derde probleem is namelijk het verplaatsen van de korrels naar daar waar ze niet horen. De rubbergranulaatkorrels horen, zo bepaalde de rechter, niet buiten het kunstgrasveld terecht te komen. De eigenaar/gebruiker van het kunstgrasveld heeft maar te zorgen dat ze daar blijven waar ze horen en dat is op het veld. Maar uit eigen ervaring weet ik dat dit bijna geen doen is. Want ook ik ‘sleep’ rubbergranulaatkorrels mee naar plaatsen waar ze niet horen. Maar met mij doen duizenden anderen dat ook en wat, zo is door de rechtbank in Rotterdam bepaald, een duidelijke vorm van vervuiling is. Wanneer je bovenstaande mail leest dan zou ik mij als een gemeente, of sportvereniging, met kunstgrasvelden wel even achter mijn oren krabben. Want een boete van 10.000 euro is niet niks. Daar kun je binnen de club ook leuke andere dingen mee doen zoals investeren in de jeugdafdeling. Daarom ben ik benieuwd of dit verhaal nog een vervolg gaat krijgen maar de NOS, met het programma Nieuwsuur, kennende denk ik dat eerlijk gezegd wel.