Omlandia organiseert COOP-jeugdvoetbaltoernooieni

zaterdag 13 juni 2020



JO9



09:00-12:30 uur



JO15



13:00-17:00 uur



zaterdag 20 juni 2020



JO11



09:00-12:30 uur



JO13



13:00-17:00 uur





Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

organiseert ook dit seizoen hetopvoor teams JO9 t/m JO15. Alle jeugdteams zijn welkom en zullen naar sterkte worden ingedeeldIndien u wenst deel te nemen aan één of meerdere van de toernooien, wilt u dan de teams aan ons doorgeven via, want inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Aan deelname aan het toernooi zijn geen kosten verbonden.Inschrijven is alleen mogelijk per e-mail. Na ontvangst van de inschrijving zal de inschrijving per e-mail worden bevestigd.Omdat een goede organisatie van hetveel tijd kost vragen wij u dan ook uiterlijk in te schrijven voorGraag vernemen wij van u in welke klasse uw team speelt, zodoende proberen wij de sterkte van de poules hierop aan te passen. Staat er geen klasse aangegeven, deelt de organisatie in naar eigen inzicht.Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het natuurlijk graag van u.Met vriendelijke groet,