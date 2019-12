Alleen winnen is wat telt voor Eenrum

In het weekend dat door velen gebruikt wordt om de nodige voorbereidingen te treffen voor de dagen die voor velen in het teken staan van veel eten en drinken heeft het de KNVB behaagd om er een inhaalweekend tegenaan te gooien. Voor de liefhebbers van het amateurvoetbal een prima idee maar waar door velen waarschijnlijk toch anders over gedacht wordt.Waar het zaterdag in Baflo langs de lijn wordt is dat zondag Eenrum bij het duel Eenrum-Wedde. Is het duel in Baflo er eentje met grote belangen, dat geldt precies eender voor het duel in Eenrum. De thuisclub staat op dit moment op een laatste plaats in zondag 4C en moet winnen om het contact van de ploegen met minder dan tien punten niet helemaal te verliezen. Eenrum heeft uit zijn elf duels maar twee schamele puntjes weten te behalen maar wat gezien het spel in de laatste twee thuisduels niet nodig was geweest. De roodbaadjes speelden in die duels tegen Kwiek en Heiligerlee die ook bepaald de kerstballen niet uit de kerstboom speelden. Beide ploegen, middenmoter, Kwiek en subtopper, Heiligerlee, hebben echter een voordeel ten opzichte van Eenrum en dat is scorend vermogen. Tim Spijk (6), Quincy Dijkstra (4) en Sam Hanenburg (2) is het trio wat meer dan een keer heeft weten te scoren. Daarnaast scoorden Nick Rijzinga en Sander Smit ieder een keer wat het aantal gescoorde treffers voor de Eenrumers op 14 brengt. Een aantal wat natuurlijk te weinig is maar wat pas echt een probleem wordt wanneer er geen kansen meer gecreëerd worden. Zowel in het duel tegen Kwiek als tegen Heiligerlee was daar echter geen sprake van en wat betekent dat er voor de Eenrumers zondag zeker kansen liggen in het duel tegen nummer tien Wedde dat in zijn tien duels elf punten scoorde. Waar Eenrum maar moeilijk tot scoren komt geldt dat ook een beetje voor Wedde dat tien ploegen meer zag scoren in zondag 4C. Aan de andere kant, Wedde krijgt ook niet veel tegen want samen met Kwiek staat het, achter SPW en Engelbert, op een gedeelde derde plaats wat de minste tegentreffers betreft. Wat dat betreft zal het geen gemakkelijke middag worden voor de Eenrumers in dit laatste competitieduel in 2019. Een duel dat in de CIX-prognose een 1-1 krijgt maar wat voor Eenrum niet genoeg zal zijn om de aansluiting bij de rest van de ploegen onderin te houden.