Zaterdag een 'kelderkraker' in Baflo

In het weekend dat door velen gebruikt wordt om de nodige voorbereidingen te treffen voor de dagen die voor velen in het teken staan van veel eten en drinken heeft het de KNVB behaagd om er een inhaalweekend tegenaan te gooien. Voor de liefhebbers van het amateurvoetbal een prima idee maar waar door velen waarschijnlijk toch anders over gedacht wordt.Zaterdag staat in Baflo het duel tussen het plaatselijke Rood Zwart en Middelstum op het programma. Een duel dat op zaterdag 7 december , door het overlijden van Middelstum-voorzitter Meindert Schollema, werd afgelast. Het duel in Baflo kent voor beide ploegen grote belangen. Beide ploegen zitten namelijk in zwaar weer waarbij de situatie van Middelstum het meest penibel is. De Middelstumers staan met vijf punten uit tien duels op een voorlaatste plaats met een achterstand van vijf punten op het op een ‘veilige’ elfde plaats staande GEO . dat wel twee duels meer heeft gespeeld. Waar de Middelstumers zich in zwaar weer bevinden geldt dat in iets mindere mate voor de Bafloërs. Die hebben weliswaar ook tien punten maar hadden daar elf duels voor nodig en wat zorgt dat de figuurlijke wolken in Baflo iets minder dik zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn in Baflo. Er moet namelijk nog wel een beetje gebeuren wil men uit de gevarenzone weg blijven. Dat zorgt, en zoals gezegd, voor grote belangen in dit inhaalduel tussen Rood Zwart Baflo en Middelstum omdat ook de gasten uit Middelstum de punten heel erg nodig zijn. In het seizoen 2018-2019 werd het duel door Rood Zwart Baflo met 1-0 gewonnen. Of dat ook deze editie ook zo zal zijn denk ik niet al kunnen we geen gebruik maken van de CIX- prognose omdat live uitslagen deze ‘kelderkraker’ in zaterdag 4C niet in zijn programma heeft opgenomen. Want een kelderkraker is het duel tussen Rood Zwart Baflo en Middelstum zeker en wat binnen beide verenigingen niemand echt had verwacht.