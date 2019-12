24E EDITIE BOSHALTOERNOOI IN LOPPERSUM

Wedstrijdschema 27-12























19.15 - 19.33 uur



Loppersum



Poolster



19.35 - 19.53 uur



Holwierde



Middelstum



19.55 - 20.13 uur



De Fivel



Stedum



20.15 - 20.33 uur



Holwierde



Loppersum



20.35 - 20.53 uur



Poolster



De Fivel



20.55 - 21.13 uur



Middelstum



Stedum



21.15 - 21.33 uur



Loppersum



De Fivel



21.35 - 21.53 uur



Middelstum



Poolster



21.55 - 22.13 uur



Stedum



Holwierde



Wedstrijdschema 28-12























19.15 - 19.33 uur



Stedum



Loppersum



19.35 - 19.53 uur



Holwierde



Poolster



19.55 - 20.13 uur



Middelstum



De Fivel



20.15 - 20.33 uur



Poolster



Stedum



20.35 - 20.53 uur



Loppersum



Middelstum



20.55 - 21.13 uur



De Fivel



Holwierde



Finalewedstrijden











21.15 - 21.33 uur



nr. 5



nr. 6



21.35 - 21.53 uur



nr. 3



nr. 4



21.55 - 22.13 uur



Finale



22.30 uur



Prijsuitreiking





Traditioneel wordt het seniorentoernooi in de laatste week van december gespeeld. Deelnemers zijn Middelstum, Loppersum, De Fivel, Stedum, Poolster en Holwierde. Er wordt gespeeld op vrijdag 27 december en zaterdag 28 december. Op beide avonden wordt er gevoetbald van 19.15 uur tot 22.13 uur. Daarna wordt er afgesloten met festiviteiten en muziek. Er wordt gespeeld in één grote poule van zes teams. Alle teams spelen 1x tegenelkaar, verdeeld over de twee avonden. De tweede avond zal eindigen met drie wedstrijden tussen de nummers 5-6, 3-4, en de finale tussen de nummers 1 en 2 van de poule. Het toernooi wordt georganiseerd door de vier gemeentelijke clubs.