Speler van het weekend Jurriën Mulder (Eenrum)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Het weekend van 14/15 december was geen weekend waarin er veel keuze was om tot een speler van het weekend te komen. Maar gelukkig was er toch een speler die mij dit weekend positief opviel. Zondag was ik aanwezig bij het duel Eenrum-Heiligerlee op een in de eerste helft winderig sportpark in Eenrum. De thuisploeg staat er op dit moment niet goed voor. De ploeg verloor deze zomer een aantal sterkhouders en wat opgevangen moest worden met spelers vanuit de jeugd. Daar is natuurlijk niets mis mee maar wel wanneer daar direct wonderen van worden verwacht. Boys van 17 jaar kun je de kar namelijk niet laten trekken. Die moeten de tijd krijgen om zich door te ontwikkelen om zo uit te groeien tot een vaste, en toegevoegde, waarde. Mijn speler van het weekend is ook 17 jaren jong en maakte in het seizoen 2018-2019 zijn debuut in het eerste elftal. Dat deed hij zeker niet onverdienstelijk maar waar binnen de supportersschare van de roodbaadjes het niet iedereen het mee eens zal zijn. Want al snel was er het nodige commentaar op deze toen nog 16-jarige voetballer. Commentaar wat ik niet begreep omdat Eenrum niet beschikt over een selectie van ruim twintig spelers die vierde klasse waardig zijn. De hekkensluiter in 4C is een van de vele verenigingen die moeten roeien met de riemen die voorradig zijn. Riemen die niet bosjes klaar liggen voor gebruik. In het duel tegen Kwiek, op zondag 1 december, zag ik mijn speler van dit weekend niet onverdienstelijk spelen. Een gegeven waar hij in het duel tegen Heiligerlee een prima vervolg aan gaf. Natuurlijk ging niet alles goed maar dat overkomt de beste voetballer en zeker op het niveau waar Eenrum op acteert. Daarnaast had mij speler van het weekend de pech dat de voor hem spelende Nick Rijzinga geblesseerd uitviel en diens vervanger, Maarten Bakker, wat ongelukkig inviel. Want deze 17- jarige invaller kan veel beter, wat hij al heeft bewezen, dan wat hij zondag liet zien. Maar dat heeft alles te maken met een leeftijd waarop je nog wisselvallig mag spelen. Maar dat mag alleen wanneer je open staat voor je trainer die je beter wil maken en wat mij speler van het weekend liet zien. Want zondagmiddag bewees Jurriën Mulder dat het luisteren naar een trainer die het beste met je voor heeft je absoluut beter maakt en vandaar dat Jurriën mijn speler van het weekend is.