Sportvrouw van het jaar 2019: Zwanny Vandenberg (Walking Footballster SV Bedum )

Sinds een paar jaar kom ik voor Puurvoetbalonline aan het einde van weer een jaar tot een ‘sportman, sportvrouw en sportclub van het jaar’. Een ‘verkiezing’ die puur en alleen op mijn gevoel is gebaseerd. Een gevoel van om een man, vrouw of club eens extra in het zonnetje te zetten. Een verkiezing waar niets mee te winnen valt behalve de ‘eeuwige’ roem van een website die hoopt deze ‘verkiezing’ nog een aantal jaren voort te zetten.Voor de ‘verkiezing’ van mijn sportvrouw van het jaar waren er meerdere kandidaten die voor die titel in aanmerking kwamen. Maar uiteindelijk bleef er een dame over die deze titel meer dan verdiend. De winnares van deze verkiezing wordt op 28 december 69 jaren jong en voetbalt sinds 2017 voor de vrouwentak van het Walking Football-tak binnen SV Bedum. Dat betekent dat ze op 66 jarige leeftijd nog is begonnen te voetballen want daarvoor was het heel af en toe ergens tegen een bal aan trappen. Maar sinds het Walking Football ook voor de dames in Bedum en omstreken toegankelijk werd gemaakt is ze een van de leading ladies binnen het damesteam. Naast dat ze actief is binnen de lijnen is mijn sportvrouw ook buiten de lijnen actief voor SV Bedum. Want op de woensdagochtenden is ze ook een van de vaste vrijwilligers die de mannelijke Walking Footballers voor de training van koffie en na de training van een niet alcoholische versnapering voorziet. Maar het zelf voetballen is voor mij de reden om haar tot mijn sportvrouw te kiezen. Een paar maanden geleden was ik voor een artikel in Langs de Lijn, het clubblad van de paarsen, bij een training van de dames. Een training waar ik aan meedeed om zo tot een mooi verhaal te komen. Ik hoorde dat mijn sportvrouw niet heel veel scoorde. Maar dat lukte haar die middag wel, en waar ik een klein aandeel in had. Op het moment dat er door de hoofdpersoon gescoord werd verdween haar partner Henk echter net om de hoek en wat zorgde dat hij het doelpunt niet had meegekregen. Een goal uit het boekje waar menig mannelijke Walking Footballer jaloers op zou zijn geweest. Ik vond dat sneu voor haar want nu moest ze haar man overtuigen dat ze fraai had weten te scoren. Maar gelukkig waren er voldoende getuigen die haar fraaie goal konden bevestigen. Getuigen die er ook zijn waar het gaat over de prima rol die Zwanny Vandenberg op veel woensdagochtenden in de kantine vervuld en waarbij ze vol enthousiasme praat over de damestak van het Walking Football binnen SV Bedum. Waar Jan van Woudenberg bij de mannen een prima ambassadeur is geldt dat voor de vrouwen voor Zwanny. En dat alles bij elkaar opgeteld zorgt dat Zwanny Vandenberg mijn sportvrouw van 2019 is geworden.