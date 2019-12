Kansen voor Eenrum tegen Heiligerlee zijn er zeker

Veel verenigingen hebben al elf duels afgewerkt en dat betekent dat we in het weekend van 14/ 15 december de twaalfde speelronde gaan beleven. Een speelronde met deze keer maar een paar ‘Ommelander’-derby’s.Waar er op de zaterdag iedere speelronde wel een ‘Ommelander-derby’ op het programma staat is dat op de zondag duidelijk anders. Zo speelt Eenrum als vierdeklasser geen een derby en staat voor de Eenrumers zondag het een na laatste thuisduel in het kalenderjaar 2019 tegen Heiligerlee op het programma en een week later spelen de roodbaadjes het duel tegen Wedde. Maar zondag wacht het duel tegen Heiligerlee dat op een derde plaats in 4C staat. Dat zorgt dat er weer een opponent naar Eenrum waar de thuisploeg niets tegen te verliezen heeft. Alles wat de roodbaadjes tegen Heiligerlee is namelijk pure winst. Heiligerlee is echter ook de ploeg die een aantal weken geleden door Corenos uit het bekertoernooi werd geknikkerd. In Roodeschool werd het toen 4- 1 voor de thuisploeg. Ik heb Corenos dit seizoen drie keer zien spelen maar weet zeker dat Eenrum ook minimaal met dezelfde cijfers van de Roodeschoolsters zou verliezen dan wat Heiligerlee deed. Gisteren was ik bij het bekerduel tussen vijfdeklasser Corenos en derdeklasser FC Ter Apel’96. Een duel wat de thuisploeg met 5-3 verloor maar wat het beeld liet zien dat het maar matig met het zondagvoetbal is gesteld. Een beeld wat ik enkele weken eerder ook zag bij het duel tussen Eenrum en SPW. SPW, de ploeg met de meest irritante trainer en overige stafleden die ik ooit heb gezien, gaat fier aan de leiding in 4C maar zou in zaterdag 5D met veel pijn en moeite net bij het eerste zes staan. In Baflo creëerde de koploper zich namelijk bijna niets maar wist door twee ten onrechte gegeven penalty’s wel te winnen. Woensdag in Roodeschool was dat niet anders. Daar was de vijfdeklasser het grootste gedeelte van de wedstrijd ook de bovenliggende partij maar verloor uiteindelijk van een derdeklasser die dat aan zijn stand verplicht was. Maar zondag in Eenrum dus Eenrum-Heiligerlee. Een duel waarin de Eenrumers moeten proberen om eindelijk eens de drie punten te pakken. De situatie is voor de club uit het dorp waar ik ben opgegroeid nog niet hopeloos maar een zege op Heiligerlee zou een mooi stuk helpen. Wanneer we naar de historie tussen beide clubs dan zijn we snel klaar. Beide ploegen hebben elkaar namelijk nog nooit eerder getroffen. Dat zorgt er dan ook voor dat de CIX-prognose 1-3 als eindstand geeft en wat natuurlijk kan omdat Heiligerlee er van zijn zes uitduels in competitieverband er drie heeft gewonnen maar ook drie heeft verloren. Eenrum wist thuis nog maar een keer, tegen Engelbert, gelijk te spelen en hoopt daar zondag verandering in te brengen. Of dat gaat lukken maar gezien het spel tegen Kwiek en PJC zit er wel een stijgende lijn in bij de nu nog hekkensluiter in 4C.