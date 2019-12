Ezinge kan zich tegen Noordpool geen puntverlies veroorloven

Veel verenigingen hebben al elf duels afgewerkt en dat betekent dat we in het weekend van 14/ 15 december de twaalfde speelronde gaan beleven. Een speelronde met deze keer maar een paar ‘Ommelander’-derby’s.Een van de ‘Ommelander’-derby’s is het duel in Uithuizen tussen Noordpool en Ezinge. De thuisploeg kwam het vorig weekend in de wei tegen Corenos en dat werd voor de ploeg van trainer Willem Kluin een nederlaag met dubbele cijfers. Voorafgaand aan het duel van zaterdag sprak een aantal personen en allen gaven Noordpool maar weinig kans tegen Corenos. Dat waren ook de woorden van Willem Kluin voorafgaand aan het duel tegen de Roodeschoolsters. ,,Om het de bovenste zes ploegen lastig te maken gaat ons dit seizoen niet lukken. Dat lukt misschien wel tegen de ploegen vanaf plaats zeven maar meer zit er dit seizoen niet in. Dat is een gegeven en daar moeten we dit seizoen ook zo goed mogelijk mee om leren gaan. Wat dat betreft is het een seizoen die we zo goed mogelijk moeten proberen te overleven. Zaterdag wacht een volgende tegenstander uit de top 6 wanneer Ezinge op bezoek komt. De Ezingers kwamen zaterdag niet in actie omdat het hoofdveld de vele regendruppels niet goed had doorstaan en het duel tegen Zeester werd afgelast. Maar ieder nadeel heeft vaak ook een voordeel want zo hadden de spelers met pijntjes ‘die er al het hele seizoen bij Ezinge zijn, wat tijd om te herstellen. Maar zaterdag moeten de mannen van trainer Leendert Nieborg aan de bak op het kunstgrasveld in Uithuizen. Kunstgras wat niet de meest favoriete ondergrond van de Ezingers is. Willen de gasten echter aansluiting houden bij de top vier, De Fivel, Groninger Boys, Corenos en VVK dan moet er zaterdagmiddag absoluut gewonnen worden van Noordpool. Beide ploegen speelden drie keer eerder tegen elkaar waarvan twee keer in competitieverband. In het seizoen 20 17/2018 was de thuisploeg met 4-0 te sterk voor Ezinge dat een seizoen later echter duidelijk revanche naam door met 0-10 te winnen. Dit was vorige week ook de eindstand in het duel Noordpool-Corenos en dat zal de thuisploeg niet nog een keer mee willen maken. Maar dat het een lastig verhaal gaat worden weet men in Uithuizen als geen ander. Aan de andere verspeelde Ezinge een paar weken geleden ook twee punten aan DIO Groningen en wat ook niemand had verwacht. De CIX-prognose geeft echter een 1-4 zege voor de gasten aan en waar beide ploegen misschien wel tevreden mee zijn. Noordpool omdat het niet is ‘afgedroogd ‘ en Ezinge omdat het met deze zege in het spoor van de top 4 blijft.Een van de ‘Ommelander’-derby’s is het duel in Uithuizen tussen Noordpool en Ezinge. De thuisploeg kwam het vorig weekend in de wei tegen Corenos en dat werd voor de ploeg van trainer Willem Kluin een nederlaag met dubbele cijfers. Voorafgaand aan het duel van zaterdag sprak een aantal personen en allen gaven Noordpool maar weinig kans tegen Corenos. Dat waren ook de woorden van Willem Kluin voorafgaand aan het duel tegen de Roodeschoolsters. ,,Om het de bovenste zes ploegen lastig te maken gaat ons dit seizoen niet lukken. Dat lukt misschien wel tegen de ploegen vanaf plaats zeven maar meer zit er dit seizoen niet in. Dat is een gegeven en daar moeten we dit seizoen ook zo goed mogelijk mee om leren gaan. Wat dat betreft is het een seizoen die we zo goed mogelijk moeten proberen te overleven. Zaterdag wacht een volgende tegenstander uit de top 6 wanneer Ezinge op bezoek komt. De Ezingers kwamen zaterdag niet in actie omdat het hoofdveld de vele regendruppels niet goed had doorstaan en het duel tegen Zeester werd afgelast. Maar ieder nadeel heeft vaak ook een voordeel want zo hadden de spelers met pijntjes ‘die er al het hele seizoen bij Ezinge zijn, wat tijd om te herstellen. Maar zaterdag moeten de mannen van trainer Leendert Nieborg aan de bak op het kunstgrasveld in Uithuizen. Kunstgras wat niet de meest favoriete ondergrond van de Ezingers is. Willen de gasten echter aansluiting houden bij de top vier, De Fivel, Groninger Boys, Corenos en VVK dan moet er zaterdagmiddag absoluut gewonnen worden van Noordpool. Beide ploegen speelden drie keer eerder tegen elkaar waarvan twee keer in competitieverband. In het seizoen 20 17/2018 was de thuisploeg met 4-0 te sterk voor Ezinge dat een seizoen later echter duidelijk revanche naam door met 0-10 te winnen. Dit was vorige week ook de eindstand in het duel Noordpool-Corenos en dat zal de thuisploeg niet nog een keer mee willen maken. Maar dat het een lastig verhaal gaat worden weet men in Uithuizen als geen ander. Aan de andere verspeelde Ezinge een paar weken geleden ook twee punten aan DIO Groningen en wat ook niemand had verwacht. De CIX-prognose geeft echter een 1-4 zege voor de gasten aan en waar beide ploegen misschien wel tevreden mee zijn. Noordpool omdat het niet is ‘afgedroogd ‘ en Ezinge omdat het met deze zege in het spoor van de top 4 blijft.