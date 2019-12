Speler van het weekend Sven Knot (Corenos)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Dat sommige keepers ook aardig kunnen voetballen bewees ooit Rick Schaaphok die als doelman van toen nog VIBOA opeens klaar was met het keepersvak en zich vervolgens als spits in het eerste elftal van de zaterdagclub speelde. Zaterdag was ik bij het duel tussen Noordpool-Corenos waar bij de ploeg uit Roodeschool ook een oud-doelman als veldspeler in de basis stond. Want sinds enkele weken is Sven Knot vanuit het tweede elftal aangesloten bij de eerste selectie en heeft hij zich ontpopt tot een scorende spits. De 22-jarige Sven Knot kwam voor het thuisduel tegen ZEC in de ploeg en scoorde in het door Corenos met 3-2 gewonnen duel een keer. Een week later ging Corenos op bezoek bij DIO Groningen. In Groningen won Corenos met 0-7 en scoorde de oud-doelman twee keer. In het door Corenos met 6-2 gewonnen duel tegen koploper Groninger Boys was Sven weer trefzeker want ook in dit duel wist hij twee keer te scoren. In drie competitieduels vijf keer scoren zouden veel spitsen jaloers op zijn maar het kon nog mooier voor de nu als spits furore makende Sven. Zaterdag won Corenos namelijk met 0-10 van Noordpool en scoorde Sven in totaal drie keer en wat zijn totaal op acht goals in vier duels bracht. Dat is een prachtig gemiddelde en waarmee hij nog met een elfde plaats nog net buiten de top tien van de topscoorders in zaterdag 5D staat. Zaterdag zag ik Sven voor de eerste keer als veldspeler in actie en direct moest ik aan Dirk Kuijt denken. Kuijt was in zijn actieve loopbaan niet van zijn verfijnde techniek hebben maar was wel een harde werker/teamspeler. Die heb je ook nodig in een team en wat natuurlijk ook geldt voor Corenos. Binnen de selectie van Marco Pesiwarissa zullen er ongetwijfeld zijn die een meer verfijnde techniek hebben dan Sven. Maar zaterdagmiddag liet de oud-doelman op meerdere fronten zien dat hij van toegevoegde waarde is voor Corenos. Hij hield de bal goed vast, sleurde van links naar rechts en wist precies waar het doel stond. Dat laatste, zo vertelde Foppe de Haan ooit een keer in Loppersum, is een de kracht van een echte spits. Die hebben dat instinct zoals Van Nistelrooy dat had. Natuurlijk is Sven geen Kuyt of Van Nistelrooy maar de oud-doelman is als een veel scorende spits wel belangrijk voor Corenos en is daarom mijn speler van het weekend.