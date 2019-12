Johan Pitstra nieuwe trainer SV Marum

SV Marum heeft voor het seizoen 2020-2021 Johan Pitstra aangesteld als hoofdtrainer. Pitstra is momenteel trainer van Vev’67, waar hij straks maar liefst 6 jaren ( in 2 verschillende termijnen ) aan het roer heeft gestaan met als hoogtepunt promotie naar de 1e klasse in het jaar 2006. Daarna werd Pitstra hoofdtrainer bij “zijn” ACV dat juist uit de hoofdklasse was gedegradeerd, met het kampioenschap in de 1e klasse werd direct de terugkeer naar de hoofdklasse gerealiseerd. Na die succesvolle start leidde de 55 jarige oefenmeester uit Annen nog drie seizoenen ACV. Daarnaast was hij trainer van o.a. Dio Oosterwolde, Actief en LTC Assen.Als speler kende Pitstra ook al vele successen met meerdere kampioenschappen, met als hoogtepunt het algemeen landskampioenschap in 1986 met ACV . In 1992 werd hij uitgeroepen tot beste amateurvoetballer van Nederland. Het bestuur ,onder leiding van de onlangs geïnstalleerde nieuwe voorzitter Ralf Buiter, de technische commissie en de spelersgroep zijn blij met de komst van Pitstra. Met het aanstellen van Pitstra kiest SV Marum voor een zeer ervaren trainer. Zijn enorme drive, enthousiasme, technisch en tactisch vermogen passen goed bij SV Marum. Johan Pitstra gaat Jan Mulder na 4 mooie seizoenen opvolgen. Mulder verkast naar competitiegenoot t’Fean 58.