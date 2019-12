Veel derby’s tijdens 6e editie RWE/Hogeland Cup

Indeling voorronde Dames-toernooi



Poule D1



Poule D2



vv Winsum



SIOS



VVSV’09



SV Bedum



Corenos



Z.E.C.



KRC/Middelstum



Noordpool





Indeling voorronde junioren JO-19



Poule C1



Poule C2



Noordpool



SV Bedum



Corenos



SJO Hogeland



SJO K.R.C./Z.E.C.



Zeester



vv Winsum



De Heracliden





Indeling voorronde Heren B-toernooi



Poule B1



Poule B2



Zeester



Warffum



VVSV’09



Corenos



Z.E.C.



Usquert



Noordpool



SV Onderdendam





Indeling voorronde Heren A-toernooi



Poule A1



Poule A2



De Heracliden



Eenrum



SIOS



SV Bedum



vv Winsum



Noordwolde



winnaar poule B2



winnaar poule B1





Traditiegetrouw werd in de week van Sinterklaas de loting van de RWE/Hogeland Cup verricht. Onder het toeziend oog van het voltallige bestuur trok bestuurslid Jan Posthumus voor de 6editie van het groots opgezette zaalvoetbaltoernooi de deelnemende veldvoetbalclubs uit de gemeente Het Hogeland uit de inmiddels bekende wijnkoeler.Op maandag 23 december gaat in sportcentrum De Mencke in Uithuizen om 18.30 uur het meerdaagse toernooi van start met de voorronde van de dames. In poule D1 werd 1klasser vv Winsum, de kampioen van de laatste editie, gekoppeld aan VVSV’09, Corenos en KRC/Middelstum. In poule D2 nemen de dames van SIOS het op tegen SV Bedum, Z.E.C. en Noordpool.Op vrijdag de 27start het B-toernooi voor heren. In dit toernooi spelen de voetbalverenigingen die op het veld uitkomen in de 5klasse of in de reserve-klasse. De organisatie is verheugd met de allereerste deelname van de heren van VVSV’09. De vereniging uit Ulrum, die dit seizoen op het veld voor het eerst acteert in de reserve-klasse, werd in poule B1 in hun eerste wedstrijd verrassend gekoppeld aan naaste buurman Zeester. In dezelfde poule neemt Z.E.C. het in de openingswedstrijd op tegen streekgenoot en titelverdediger Noordpool. In poule B2 spelen de vijfde klassers Usquert, Corenos en Warffum. Als laatste rolde SV Onderdendam, het ‘andere Oranje’ dat uitkomt in de reserve-klasse, uit de koker.Een dag na de heren B gaat op zaterdag 28 december de voorronde van de A-junioren van start. Op voorhand lijken de hoofdklassers vv Winsum en SV Bedum de belangrijkste kandidaten voor de titel. Titelverdediger Winsum werd in poule J1 gekoppeld aan SJO KRC/ZEC, Corenos en Noordpool. In poule J2 spelen SV Bedum, Zeester, De Heracliden en SJO Hogeland (de gezamenlijke jeugd van Rood Zwart Baflo en Warffum)Op maandag 30 december begint het A-toernooi voor heren. Door de afmeldingen van de vierde klassers FC LEO en Rood Zwart Baflo mogen de winnaars van poule B1 en B2 meedoen aan het A-toernooi. Wie houdt zaterdag 1klasser vv Winsum van de derde toernooiwinst op rij af? De titelverdediger stuit in poule A1 op De Heracliden, SIOS en de winnaar van poule B2. In poule A2 springt de derby tussen tweede klasser SV Bedum en derde klasser Noordwolde in het oog. Vierde klasser Eenrum en de winnaar van B1 completeren deze poule.Na de voorrondes staan op donderdag 2 januari de halve finales en finales voor de dames en de JO-19 op het programma. Traditiegetrouw eindigt op vrijdag 3 januari het toernooi met de Gala-avond voor de heren van het A- en B-toernooi. Het volledige programma staat vermeld op www.hogelandcup.nl