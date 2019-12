Usquert kan zondag zomaar voor een stunt zorgen

Nog twee complete speelronden, een ronde met een paar verdwaalde inhaalduels en een doordeweekse bekerronde in het amateurvoetbal en dan is het de hoogste tijd voor de kalkoen, gourmetschalen plunderen, oliebollen en het voor velen, gezien de belachelijke foto’s op de sociale media, het nodige aan drank. Maar eerst wordt er in het weekend van 7/8 december dus de voorlaatste volledige speelronde voor de amateurvoetballers afgewerkt.IJs en wederdienende is iets wat je als liefhebber van het amateurvoetbal liefhebber liever niet wil horen. Maar die opmerking is wel iets wat bij de herfst of een tot nu toe zachte winter past. Want een zachte winter zorgt vaak voor regen en wind. Regen wat veel velden niet meer kunnen gebruiken zoals waarschijnlijk ook het veld in Usquert waar de plaatselijke hoofdmacht koploper BNC uit Finsterwolde op bezoek krijgt. Omdat de voorspellingen laten zien dat er naast op de vrijdag dit weekend ook op zondag nog wat regen gaat vallen. Dat zorgt dus ook zondag voor ‘ijs en wederdienende ‘ wat Usquert-BNC betreft. Maar misschien valt het allemaal een beetje mee en kan de thuisploeg proberen om tegen de koploper te gaan stunten. Iets wat in mijn beleving niet onmogelijk is wanneer ik het uitduel tegen Kloosterburen nog even terughaal. In Kloosterburen wonnen de Finsterwolders met 2-5 maar dat was een geflatteerde zege tegen een Kloosterburen dat toen de pech had dat doelman Patrick Heinstra geen gelukkige wedstrijd keepte. Heinstra heeft door werkzaamheden ondertussen een stapje teruggedaan waardoor Sander Adema weer bij Kloosterburen onder de lat staat. En zeker weten doe je het nooit maar met Adema in de goal was een gelijkspel niet onmogelijk geweest. Want zo geweldig speelde BNC toen niet en waardoor er zondag zeker kansen voor Usquert liggen. De thuisploeg wist zondag, na twee thuisoverwinningen tegen Froombosch en Drieborg, in Woltersum met 3-2 van de plaatselijke hoofdmacht te winnen. Dat zal de ploeg van trainer Jan Blaauw, heeft zijn contract in Usquert verlengd, het nodige zelfvertrouwen geven waarbij het ook nog eens bijzonder is dat thuisploeg in zijn acht tot nu toe gespeelde competitieduels maar keer niet heeft weten te scoren. Maar doelman Meindert Koning heeft echter ook in alle acht duels minimaal een keer moeten vissen zodat Usquert voor een superstunt, een zege, misschien wel twee keer moet scoren. Maar tegen een ploeg dat nog geen punt heeft verspeeld zal dat normaal gesproken een lastig verhaal worden. De CIX-prognose zet in op een eindstand van 1-5 maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat, gezien het vertoonde spel van het samen met Alteveer aan de leiding gaande BNC tegen Kloosterburen, er zeker voor Usquert kansen liggen om in zijn laatste thuisduel in 2019 voor een stunt te zorgen.