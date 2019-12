In Feerwerd moeten Ezinge en Zeester absoluut winnen

Nog twee complete speelronden, een ronde met een paar verdwaalde inhaalduels en een doordeweekse bekerronde in het amateurvoetbal en dan is het de hoogste tijd voor de kalkoen, gourmetschalen plunderen, oliebollen en het voor velen, gezien de belachelijke foto’s op de sociale media, het nodige aan drank. Maar eerst wordt er in het weekend van 7/8 december dus de voorlaatste volledige speelronde voor de amateurvoetballers afgewerkt.IJs en wederdienende is iets wat je als liefhebber van het amateurvoetbal liefhebber liever niet wil horen. Maar die opmerking is wel iets wat bij de herfst of een tot nu toe zachte winter past. Want een zachte winter zorgt vaak voor regen en wind. Regen wat veel velden niet meer kunnen gebruiken zoals waarschijnlijk ook het veld in Feerwerd waar Ezinge zaterdag Zeester op bezoek krijgt. Maar zo ver is het nog niet omdat de weerprofeten er wel vaker naast zitten wat het aantal millimeters aan hemelwater betreft. Dat zorgt er dan ook voor dat ik er vanuit ga dat ik zaterdagmiddag in Feerwerd bij het duel tussen Ezinge en Zeester langs de lijn sta. Een duel tussen twee teams waar de thuisploeg goed en de gasten niet goed aan de tweede periode zijn begonnen. Ezinge won vorige week uit bij Potetos en was een week eerder thuis ook de sterk voor Oosterparkers. De Zoutkampers verloren op 23 november het uitduel tegen de ‘Freddy de Grooth’-brigade en gingen zaterdag thuis met 5-2 onderuit tegen VVK. Door de twee nederlagen op rij is het voor Zeester al bijna een kansloze missie om bij de eerste vier op de ranglijst te komen en moeten de Zoutkampers de tweede of derde periode pakken wil men weer nacompetitie halen. Voor Ezinge ziet de situatie er iets rooskleuriger uit. Maar ook de formatie van de na dit seizoen vertrekkende Leendert Nieborg heeft eigenlijk ook al teveel punten gemorst. Want Ezinge staat wel op een vijfde plaats maar heeft in theorie een achterstand van zeven punten op nummer vier De Fivel. Wat dat betreft is de boodschap voor beide ploegen zaterdag helder, het enige wat telt is een overwinning op het veld in Feerwerd dat voor beide teams lastig te bespelen zal zijn. Elf keer eerder was er in Feerwerd een ontmoeting tussen Ezinge en Zeester waar er negen in competitieverband waren. Van die negen won de thuisploeg er zes en de gasten er drie. De laatste twee seizoenen werd het duel echter een prooi voor de thuisploeg dat in het seizoen 2017-2018 met 4-1 en een seizoen later met 1-0 won. Of dat zaterdag ook gaat gebeuren is natuurlijk de vraag maar de CIX-prognose geeft in ieder geval een 3-2 zege voor de thuisploeg aan …..