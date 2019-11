'Hera' wacht op broodnodige zege

Zaterdag staat voor veel clubs in het amateurvoetbal het tweede duel in de tweede periode op het programma. Voor veel teams is het nog steeds ‘nieuwe ronde nieuwe kansen’ maar er zijn er ook die de tweede periode moeten gebruiken om een neerwaartse spiraal te keren.Zaterdag staat in Uithuizermeeden het duel De Heracliden-Niekerk op het programma. Een duel dat voor de thuisploeg in het teken zal staan van, we moeten het tij zien te keren. De Heracliden won van zijn negen duels er tot nu toe drie, waarbij de laatste vijf zelfs verloren gingen. Met negen punten uit negen duels staat De Heracliden op een tiende, en dus veilige plaats. Maar de voorsprong op nummer dertien, Middelstum, bedraagt maar vier punten zodat een zege op nummer vier Niekerk wenselijk is. Natuurlijk is er nog geen reden tot dikke paniek, dat zou er dan ook bij FC LEO, Rood Zwart Baflo en Middelstum moeten zijn, maar vijf nederlagen op rij zorgen natuurlijk niet voor het nodige zelfvertrouwen. In Niekerk treft De Heracliden een ploeg die vorig seizoen nog in de derde klasse speelde maar via de nacompetitie degradeerde. De Niekerkers nemen op dit moment een vierde plaats in en zullen waarschijnlijk als doelstelling hebben dat het graag weer in de derde klasse terug wil keren. Dat betekent dat er voor De Heracliden een pittig duel wacht tegen een volledig onbekende tegenstander. Nog nooit eerder speelden beide teams namelijk tegen elkaar ondanks dat beide verenigingen al geruime tijd in het zaterdagvoetbal opereren. Maar een pittig duel dus tegen een tegenstander die dit seizoen uit nog geen wedstrijd heeft verloren. Iets wat andersom niet geldt voor de thuisploeg. De mannen van trainer Raymond Scholtens wisten van hun vier thuisduels er maar een te winnen waar zaterdagmiddag broodnodig een aan toegevoegd moet worden. Of dat lukt, is natuurlijk afwachten maar de CIX-prognose geeft, helaas voor de thuisploeg, een 2- 4 eindstand aan. Maar dat is natuurlijk een mooie uitdaging voor ‘Hera’ om die prognose even stevig aan te pakken.