Usquert moet winnen om op koers voor doelstelling te blijven

Met de voor de amateurvoetballers de negende speelronde op het programma staan we aan de vooravond van de tweede periode. Een tweede periode die voor bijna alle verenigingen in het teken staat van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen.’In Usquert staat zondag het duel tussen de plaatselijke hoofdmacht en het nog puntloze Oldambster Boys op het programma. Waar de gasten dus nul punten hebben staat de teller voor Usquert op zes en dat zijn er drie minder waar men op gerekend had. Want in de enige Hogeland-derby op zondag ging het op 3 november met 2- 1 onderuit in en tegen Kloosterburen. Dat was even een streep door de rekening van Usquert waar trainer Jan Blaauw in heeft gezet op een totaal van 24 punten uit evenveel duels. Om dat te realiseren moet er daarom zondag wel worden gewonnen van Oldambster Boys wat natuurlijk ook een keer een of meerdere punten gaat pakken. Dan komt de formatie van Jan Blaauw namelijk op negen punten en ligt het nog steeds op koers voor de doelstelling van 24/24. Een keer eerder speelden Usquert en Oldambster Boys tegen elkaar en dat was in het seizoen 2007-2008. Toen werd het een 6-3 overwinning voor de gasten in een seizoen waarin de thuisploeg als laatste eindigde en Oldambster Boys als zesde eindigden. Maar om heel eerlijk te zijn zie ik Usquert nu eerder als zesde eindigen dan het nu nog steeds puntloze Oldambster Boys. De CIX-prognose geeft voor het duel tussen Usquert en Oldambster Boys een eindstand van 4-3 aan. Een wat in mijn ogen wel een heel erg optimistische kijk op de zaak is. Want met de elf goals van Usquert tot nu toe en de zeven goals van de gasten hebben we het niet over teams met een groot scorend vermogen. Vandaar dat ik voor een 2- 1 voor de thuisploeg ga al hoop ik natuurlijk op meer treffers