Ook voor ZEC en Warffum is het 'nieuwe ronde nieuwe kansen.'

Met de voor de amateurvoetballers de negende speelronde op het programma staan we aan de vooravond van de tweede periode. Een tweede periode die voor bijna alle verenigingen in het teken staat van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen.’Zaterdag staat in Zandeweer het duel tussen nummer elf, ZEC, en het twee plaatsen lager staande Warffum op het programma. Een openingsduel van een tweede periode waar de thuisploeg en ook de gasten beter in willen presteren dan in de eerste periode. De thuisploeg staat na zeven duels op vier punten, ZEC moet het thuisduel tegen De Fivel nog inhalen, en de Warffumers staan met twee punten uit acht duels op een voorlaatste plaats. Het mooie van de strijd om een periodetitel is dat alles wat achter je ligt vergeten is en je gewoon weer vooruit kunt kijken. Want precies als alle ploegen in de vijfde klasse D, waar precies eender dan uit alle andere vijfde klasses niemand uit kan degraderen, begint iedereen voor de tweede periode gewoon op nul. Wat de historie van het duel tussen ZEC en Warffum betreft kunnen we kort zijn, er is geen historie. Nog nooit voetbalden beide clubs, en op wat voor manier dan ook, tegen elkaar. Maar om toch even de statistieken er even bij te pakken, de thuisploeg scoorde in zijn zeven duels tot nu toe tien keer tegen een Warffum dat in zijn acht duels vijftien keer het net wist te vinden. Waar ZEC-keeper Jacco Knol, en een keer zijn stand-in Ferdi Wit, negentien keer moesten vissen mocht Warffum-goalie Gert-Jan Dijkhuizen drieëndertig keer de trieste gang naar het net maken. Wat betreft begreep ik de CIX-prognose van 2-3 niet helemaal. Natuurlijk moeten we bijna zeggen gaat Warffum scoren, alleen uit tegen VVK slaagde men daar niet in, maar ook bijna zeker is dat de Warffumers meerdere goals tegenkrijgen. Daarom zou het gemakkelijk zijn om de CIX-prognose met een gelijkspel te beantwoorden. Toch doe ik dat niet want ik denk dat het zaterdag een kleine zege voor de thuisploeg wordt.