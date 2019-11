Speler van het weekend Anton Brontsema (Eenrum

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Voordat ik mijn ‘speler van het weekend’ bekend maak, moet ik wel even zeggen dat het altijd een speler is van een club uit het ‘gebied. Want de beste speler die ik dit weekend heb zien spelen was Karim Layeb die met Groninger Boys in actie kwam tegen Eenrum. Maar bij de Ommelander clubs die ik dit weekend in actie waren er gelukkig een paar die ook wel voor de ‘verkiezing’ speler van het weekend in aanmerking kwamen. Zo was daar Niels Zantingh die tegen TEO als centrale verdediger een prima partij speelde. Maar de aanvoerder van Warffum ‘verloor’ het toch want zondag passeerde iemand de revue die het predicaat ‘speler van het weekend’ nog meer verdiende. Eenrum, dat moest bekeren tegen Groninger Boys, had dit weekend wat personele problemen. Zo waren de veldspelers Sander Smit, Sybolt Lindenbergh en Nick Rijzinga niet beschikbaar en waren Sam Hanenburg en Bobo Miedema niet helemaal fit. En verder was ook doelman Alex Plat door een familiemeeting niet beschikbaar. Maar gelukkig voor de Eenrumers is de aan het eind van het vorig seizoen gestopte Anton Brontsema bereidt gevonden om als stand in voor Plat te fungeren. Dat zorgde dat Anton in zijn meer dan mooie outfit het doel van de Eenrumers verdedigde en dat op meer dan voortreffelijke wijze deed. Wist de goalie voor de pauze al een paar zekere doelpunten te verijdelen, na de pauze was dat niet anders. Steeds lag hij in de baan van het schot of tikte hij de bal met een katachtige redding de bal tot corner. Het echte keepen verleer je als doelman nooit zei Edwin van der Sar een tijdje terug in een interview. De oud-doelman wil op een trainingskamp van Ajax nog weleens in het doel staan waarbij André Onana vol bewondering staat toe te kijken hoe zijn ‘baas’ nog kan keepen. En dat was ook zondagmiddag iets wat ik had bij Anton. Ik stond echt met verbazing naar de doelman van Eenrum te kijken. Het was namelijk alsof hij nooit uit het doel van de Eenrumers weg was geweest. Natuurlijk is er alle begrip en respect voor de beslissing van Anton maar zoals hij zondagmiddag stond te keepen zou hij dit seizoen nog van enorme waarde zijn voor de Eenrumers in de strijd om een afdaling naar de vijfde klasse te voorkomen.