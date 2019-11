Eenrum nog één keer in ‘Bavvelt’ ....

Waar ik zaterdag bij het competitieduel Warffum-TEO langs de lijn mag staan gaan we zondag ‘bekeren in Bavvelt’ waar het duel Eenrum- Groninger Boys gespeeld gaat worden.Het was deze week nog even spannend waar het bekerduel tussen vierdeklasser Eenrum en derdeklasser Groninger Boys gespeeld zou worden. Er waren namelijk drie opties. Optie 1 was dat het nieuwe trainingsveld in Eenrum vrij werd gegeven. Optie 2 was dat wanneer dat nog niet gebeurde men in Groningen moest spelen maar de derde optie, en wat het uiteindelijk werd, was dat men weer bij buurman Rood Zwart Baflo mocht spelen. Iets wat vorige week uitstekend was bevallen en wat zondag dus weer gaat gebeuren. Ging het voor de Eenrumers in het competitieduel tegen koploper SPW nog ergens om, dat is zondag natuurlijk een ander verhaal. De Eenrumers zijn natuurlijk niet de favoriet tegen een Groninger Boys dat het dit seizoen prima doet in de derde klasse. Natuurlijk gaat de thuisploeg zijn huid zo duur mogelijk verkopen maar niet ten koste van alles. Een week later staat namelijk de degradatiekraker tegen Pekelder Boys op het programma. En een zege in dat duel is vele malen belangrijker dan een wedstrijd in een bekertoernooi die je als vierdeklasser uiteindelijk niets oplevert. Natuurlijk is het een leuk affiche maar wat het vooral echt thuis in Eenrum was geweest. Want hoe gastvrij Rood Zwart Baflo ook is, ook de Eenrumers spelen toch ‘uit’ en wat ook zondag tegen SPW zichtbaar was. Er ontbraken toch wat bekende gezichten in Baflo die je in Eenrum wel langs de lijn ziet staan. Bekende gezichten die dan lopend of op de fiets naar het sportcomplex komen maar geen zin hebben om, denkend aan misschien wel het stikstofprobleem, in de auto te stappen om in Baflo de verrichtingen van Eenrum te bekijken. Maar de regels voor het gebruik van het trainingsveld/tijdelijk hoofdveld zijn opgesteld zodat de vaste aanhang binnenkort weer naar het eigen sportcomplex kan om daar de verrichtingen van hun favorieten te bekijken. Maar zondag dus nog een keer in ‘Bavvelt’ waar zoals gezegd Groninger Boys de tegenstander is. Wat betreft de prognose geeft CIX 1-4 aan en ik denk dat Eenrum daar, naast dat het geen blessures en domme schorsingen moet oplopen, heel tevreden mee mag zijn.