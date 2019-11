Kennismakingsjaar voor Warffum gaat ook tegen TEO verder

Het weekend van 16 en 17 november staat voor de amateurs in het teken van een beetje inhalen en de eerste KO-ronde in het bekertoernooi en wat er voor zorgt dat ik zaterdag bij het duel tussen Warffum en TEO langs de lijn mag staan.Maandag viel in dete lezen dat Warffum-trainer een beetje ‘gek’ werd van het feit dat zijn ploeg van de tot nu toe zeven gespeelde competitieduels er nog niet een had gewonnen. Een opmerking die ik wel begreep omdat men zich in Warffum wel iets meer had voorgesteld van het overstappen naar het zaterdagvoetbal. Want het verschil is er wel degelijk wanneer je, zoals ik, de zaterdag en zondagvoetbal met elkaar kunt vergelijken. Dan weet je dat Warffum het in zijn eerste jaar als zaterdagclub lastig heeft. Want om een voorbeeld te geven, de koploper in zondag 5D, BNC, komt in zaterdag 5D echt niet verder dan de middenmoot. Wat dat betreft moeten de Warffumers het eerste jaar als zaterdagclub maar als een kennismakingsjaar zien. Met nog geen enkele zege op zak is het, denk ik, een utopie dat die overwinningen er in het resterende deel van de competitie wel in groten getale gaan komen. Wanneer je de resultaten van de geelhemden erbij pakt dan valt op dat er alleen in het uitduel tegen VVK niet werd gescoord. In de overige zes duels werd er minimaal steeds twee keer gescoord. Tegenover de veertien tot nu toe gescoorde goals, dus een gemiddelde van twee per wedstrijd, staan echter 31 tegendoelpunten. Op het aantal van zeven duels betekent dat een gemiddelde van iets meer dan vier per wedstrijd. De trainer van Warffum zei het dit weekend nog: we scoren voldoende maar geven de goals te gemakkelijk weg. Een terechte opmerking wanneer je het verslag van het duel De Fivel-Warffum leest en wat anders zal moeten wil men een duel willen winnen. Dat zal dan bijvoorbeeld zaterdag moeten gebeuren wanneer de Warffumers het inhaalduel tegen TEO spelen. De ploeg uit Ten Post voert in zaterdag 5D het rechterrijtje aan en is op papier een tegenstander waar Warffum van kan winnen. De ploeg uit Ten Post heeft van zijn zeven duels er drie gewonnen, een gelijkgespeeld en drie verloren en is dus te verslaan. De bezoekers wonnen tot nu toe van Noordpool, DIO Groningen en Zeester waarbij de zege op Zeester wel, en de rest niet echt verrassend te noemen was. Jur Smit is, en terecht, een trainer die zijn ploegen aanvallend laat spelen maar met Robbert Veldman, Aart Reitsema en Emiel Kruger heeft TEO een trio in huis dat samen al negentien keer heeft gescoord. Dus wat dat betreft zou een extra slot op de deur misschien wel wenselijk zijn tegen een ploeg waar de keeper tot nu toe zeventien keer is gepasseerd. De CIX-prognose geeft voor het duel Warffum-TEO een 2-2 gelijkspel aan en waar ik mij bij aansluit.