Speler van het weekend Swen Johannes(Noordpool)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Waren een weekend eerder nog volop ‘kandidaten’ die mijn speler van het weekend konden worden, dit weekend was dat een ander verhaal. Er was namelijk een iemand die er, in mijn beleving althans, met kop en schouders bovenuit stak. Maandagmorgen werd ik getrikkert door een bericht op de sociale media dat iemand twee personen had gesproken die hem vertelden dat de doelman van Zeester, Daniel Veenstra, tegen Noordpool een wereldpartij had staan keepen. Ik sprak daar mijn verbazing over uit want de keren dat de doelman van de Zoutkampers echt in actie moest komen waren op de vingers van één hand te tellen omdat de kansen die Noordpool kreeg vakkundig om zeep werden geholpen. Dus de kreet ‘wereldpartij’ begreep ik niet helemaal los van het feit dat ik Daniel Veenstra een prima doelman vindt. Wie echter wél een wereldpartij keepte was de 21-jarige Swen Johannes. De goalie is, nadat Kevin Gjaltema liet weten dat hij het keepen niet meer leuk vond, een vaste waarde in het doel van Noordpool. Swen heeft als nadeel dat hij wat aan de kleine kant is maar wat hij, zoals zaterdag overduidelijk bleek, compenseert met een goede opstelling, de juiste concentratie en prima reflexen. Noordpool verloor zaterdag met 4-0 van Zeester maar dat lag zeker niet aan de jonge doelman die voor de thee al drie keer moest vissen en zag dat zijn teamgenoten voor het doel van de Zoutkampers zeker drie stevige kansen hadden verprutst. Dat is natuurlijk frustrerend voor een doelman die weet dat iedere keepersfout vaak breed uitgemeten wordt. Maar de jonge goalie was zaterdagmiddag op geen fout te betrappen en dat zorgde dat Swen Johannes mijn speler van het weekend is geworden. En tegen de ‘kenners’ op het terras bij het duel DWZ-Usquert zou ik willen zeggen, Swen keepte in het blauw en Daniel in het geel ...