Eenrum heeft niets te verliezen tegen koploper SPW

Het gaat snel met het seizoen 2019-2020. We zijn namelijk al weer aangekomen bij speelronde acht. Een speelronde die ons laat zien dat de kaarten in de meeste competities al aardig zijn geschud.Waar onze deze week weer goedgekeurd vervoersmiddel mij zaterdag naar Zoutkamp mag brengen is dat voor de zondag naar Baflo waar het duel Eenrum-SPW op het programma staat. Dit omdat, en daar in een volgend artikel meer over, de velden in Eenrum nog niet speelklaar zijn. Maar in ‘Bavvelt ‘ is Rood Zwart Baflo zondag gastheer van Eenrum en SPW voor een duel waarin de Eenrumers niets te verliezen hebben. Eenrum treft in SPW namelijk een ploeg die alle zeven competitieduels nog gewonnen heeft en wat redelijk bizar te noemen is. In het seizoen 2018-2019 bakte de ploeg uit Stadskanaal er namelijk geen pepernoot van door op een twaalfde plaats te eindigen. Dat gebeurde met bijna dezelfde groep en trainer waar men nu fier mee aan de leiding gaat in 4C. Hoe anders is de situatie in Eenrum waar de nodige spelers vertrokken en wat natuurlijk niet voor een kwaliteitsverbetering heeft gezorgd. In het bekertoernooi was het met drie overwinningen nog ‘holadiee’, waardoor men op 17 november tegen derdeklasser Groninger Boys mag spelen, maar in de competitie gaat het anders. Een gestolen punt tegen Engelbert en een gelijkspel tegen Bareveld is de oogst na voor de Eenrumers zes speelronden. Daarom is het ook zo lekker dat de roodbaadjes twee duels, tegen SGV en Groninger Boys, op het programma hebben staan waarin het niets te verliezen heeft. Tegen een nog zonder puntverlies zijnde SGV, dat de eerste periode al binnen heeft, mag je verliezen, zou een puntendeling mooi zijn en zou een overwinning een stunt zijn. Zo moet Eenrum het duel ook in gaan en even terugkijken naar het duel RKC-Ajax. De Waalwijkers hadden volgens de kenners voor aanvang van het duel al ruim verloren. Maar het werd uiteindelijk 1-2 in Waalwijk en waar Ajax nog blij mee mocht zijn. De CIX-prognose laat SPW in Baflo met 2-3 van Eenrum winnen en dat zo prima kunnen. Maar ooit gaat ook een ploeg zonder puntverlies punten verspelen en waar ik stiekem van hoop dat dit zondagmiddag in Baflo gaat gebeuren.