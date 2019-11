Een doelpuntrijk duel in Zoutkamp ...volgens de CIX-prognose

Het gaat snel met het seizoen 2019-2020. We zijn namelijk al weer aangekomen bij speelronde acht. Een speelronde die ons laat zien dat de kaarten in de meeste competities al aardig zijn geschud,Zaterdag gaat voor mij de reis naar Zoutkamp waar Zeester als tegenstander Noordpool ontvangt. Een duel met nog maar weinig historie. Want nog maar twee keer eerder speelden beide teams tegen elkaar en beide keren wisten de Zoutkampers te winnen. In het seizoen 2017-2018 won de thuisploeg met 4-1 en vorig seizoen werd Noordpool met 10-1 van het veld getikt. Dat laatste is natuurlijk iets wat Noordpool niet weer zal willen en wat voor de thuisploeg ook niet direct hoeft. Het enige wat de thuisploeg moet is het duel winnen. Anders wordt het namelijk een ‘grijze muis’ seizoen voor de withemden waar men graag weer voor de prijzen wil spelen. Maar dan moet er wel wat gebeuren in Zoutkamp omdat Zeester met drie zeges uit zeven duels maar op een zevende plaats staat. Het gat met nummer vier, De Fivel, bedraagt nu zes punten dus is er nog reden voor paniek op sportpark Toercamp. Maar dan moeten de mannen uit het vissersdorp niet heel veel meer averij oplopen tegen de op papier zwakkere tegenstanders. Zwakkere tegenstanders waar Noordpool er op papier een van is. Maar waar Zeester graag bovenin mee wil doen hoeft de tegenstander van zaterdagmiddag helemaal niks. In Uithuizen is men namelijk aan het bouwen aan een ‘nieuw’ Noordpool en wat natuurlijk tijd kost. Waar Zeester zaterdag in een, volgens het verslag, schoppartij van De Fivel verloor was Noordpool thuis met 3-2 te sterk voor eveneens laagvlieger Stedum. Dat zorgt dat de formatie uit Uithuizen nu zeven punten heeft tegen de thuisploeg negen. Bij winst in Zoutkamp zou Noordpool over Zeester heen gaan wat de ranglijst betreft. Maar dat ziet de CIX-prognose niet gebeuren. Die laat de thuisploeg namelijk met 5-3 winnen. Een doelpuntrijk duel dus en wat van mij mag. Want doelpunten zijn, naast de bekenden langs de lijn, natuurlijk wel de krenten in de pap….. ..