Speler van het weekend Jasper Wiersum(FC LEO)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Er zijn soms weekenden dat je met veel pijn en moeite jouw speler van het weekend weet te vinden. Maar er zijn ook weekenden dat er meerdere spelers voor die uitverkiezing in aanmerking komen. Zo was ik zaterdag bij het duel FC LEO-Poolster waar ik uit een tweetal spelers kon kiezen. Zo speelde Bo Tukker aan de kant van de Leensters een prima wedstrijd en had dus mijn speler van het weekend kunnen worden. Maar Bo had de pech dat teamgenoot Jasper Wiersum zaterdag ook een puike partij speelde en ook nog eens twee goals in het mandje prikte. Dat zorgde dat toen ik naar Ezinge reed ik eigenlijk al bijna zeker wist dat ‘Jappie’ mijn speler van de week zou worden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik fan van Jasper ben. De 22-jarige aanvaller is namelijk een echte spits wat hij in zijn periode in het eerste elftal van Kloosterburen bewees door achtereenvolgens 23, 16 en 22 keer te scoren. Maar in het seizoen 2016-2017 kwam de klad er in en voetbalde de jonge spits zonder plezier voor de voetbalclub in zijn geboortedorp. Dat zorgde voor een overstap naar de buren in Leens waar Jasper een beetje van de radar verdween. Een competitiegoal in je debuutseizoen voor je nieuwe club trek je als spits geen volle zalen mee en er waren er genoeg die Jasper Wiersum een waardeloze spits/voetballer vonden. Iets wat ik nooit heb begrepen omdat een jonge spits, die bij Kloosterburen in drie seizoenen 61 competitiedoelpunten wist te scoren ,geen ‘Koekebakker ’ kan zijn. ‘Jappie’ is een spits die in de buurt of in het strafschopgebied van de tegenstander moet spelen. Dan is hij op zijn gevaarlijkst en wat de trainer die hem bij Kloosterburen liet debuteren, Willem Pettinga, prima doorhad. Willem liet Jasper duidelijk in zijn kracht spelen en werd daar met de nodige doelpunten voor beloond. Was Jasper bij Kloosterburen dé spits, bij FC LEO liep een ander fenomeen rond. Daar was Rowan Rozema de spits die jaarlijks een vracht aan doelpunten wist te scoren. In dat ‘geweld’ van een veel scorende teamgenoot bleef Jasper wat achter hoewel Rowan door blessureleed het vorig seizoen maar acht keer scoorde. Dit seizoen is de aanvalsleider echter helemaal niet van de partij omdat een hernieuwde knieblessure hem heeft doen besluiten om een punt achter zijn carrière te zetten. Het wegvallen van Rowan heeft er voor gezorgd dat de Leensters zaterdag tegen Poolster anders speelden dan ik gewend was waarbij een hoofdrol was weggelegd voor Bo Tukker maar nog meer voor Jasper Wiersum. Opeens zag ik weer de spits die ik zo vaak bij Kloosterburen had gezien en waar een beetje voetballiefhebber voor naar de velden komt. Nooit zal ik de actie vergeten van een aantal jaren geleden toen Jasper in het duel Kloosterburen-Warffum met een briljante balaanname en een dito pass toenmalig teamgenoot Marcel Remijn in staat stelde om de winnende treffer te scoren. Van die Jasper zag ik zaterdagmiddag een vleugje terug en wat mij, als liefhebber van het amateurvoetbal, blij deed worden en vandaar dat Jasper Wiersum mijn speler van de week geworden is…