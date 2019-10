Kloosterburen-Usquert een gemeentelijke derby op zondag

In het eerste weekend van november staat voor de amateurvoetballers de zevende speelronde op het programma. Een speelronde die mij in dat weekend twee keer naar Kloosterburen laat brengen.Zondag wordt in Kloosterburen het duel tussen de plaatselijke hoofdmacht en, sinds de gemeentelijke herindeling, gemeentegenoot Usquert gespeeld. Zijn de belangen een dag eerder in Kloosterburen bij het duel tussen FC LEO en Poolster nog groot te noemen, dat geldt niet voor de ‘derby’ tussen twee ploegen die in het ‘rechterrijtje’ staan. De thuisploeg haalde uit zijn tot nu toe vier gespeelde duels een punt door op de eerste competitiedag uit tegen Woltersum gelijk te spelen. Daarnaast werd er thuis verloren van BNC en Nieuweschans maar waar misschien wel ergens een stuntje, d.m.v. een gelijkspel, in had gezeten. Verder werd er zondag ook het uitduel van DWZ verloren. Een Zuidwending werd het een 9-0 nederlaag voor Kloosterburen en wat door trainer Wieger Kooistra als een blamage gezien. Usquert speelde zondag zijn vijfde duel en voor de Usquerders staat de teller op zes punten. Daarmee ligt de ploeg van trainer Jan Blaauw op koers. Want de doelstelling van Blaauw is om in het eerste seizoen na de herstart van Usquert in het standaardvoetbal het seizoen met minimaal vierentwintig punten uit vierentwintig duels te beëindigen. Een doelstelling die, wanneer de neuzen dezelfde kant op staan en de selectie een beetje compleet is, haalbaar moet zijn. Vreemd genoeg speelden Kloosterburen en Usquert vanaf het seizoen 1965- 1966 in Kloosterburen maar zeven keer tegen elkaar. In het seizoen 1965- 1966 won Usquert toen met.3- 4 en dat was ook direct de laatste keer dat de gasten in Kloosterburen wonnen. Van de overige zes ontmoetingen wist Kloosterburen er vier te winnen en twee keer werd het een remise. De CIX-prognose geeft aan dat Kloosterburen het duel met 3-2 gaat winnen maar wat ik nog moet zien. De bezoekers hebben namelijk een paar geroutineerde spelers in de selectie waar het bij de thuisploeg aan ontbreekt. Maar mocht de thuisploeg met dezelfde instelling spelen zoals men tegen Nieuweschans en BNC liet zien dan gaat ook Usquert het lastig krijgen om met minimaal een punt huiswaarts te keren.