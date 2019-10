FC LEO-Poolster: de belangen zijn groot in Kloosterburen

In het eerste weekend van november staat voor de amateurvoetballers de zevende speelronde op het programma. Een speelronde die mij in dat weekend twee keer in Kloosterburen gaat brengen.Zaterdag staat voor mij het duel FC LEO-Poolster op het programma. Waar je daar normaal gesproken voor naar Leens moet rijden is het nu Kloosterburen waar gespeeld moet worden. Het hoofdveld in Leens is namelijk nog niet speelklaar en het tweede veld is dermate veel op gespeeld dat men heeft besloten dit veld verder te ontlasten en het verzoek bij de voetbalvereniging Kloosterburen neer te leggen of het eerste elftal tot aan de winterstop zijn thuiswedstrijden daar mag afwerken. Een verzoek waar positief op werd gereageerd zodat FC LEO zaterdag in Kloosterburen tegenstander Poolster ontvangt. In Kloosterburen staan zaterdagmiddag twee ploegen tegenover elkaar die qua puntenaantal na zes duels nog niet in de dubbele cijfers staan. Thuisploeg FC LEO heeft 6 punten uit zes duels en Poolster heeft uit het zelfde aantal duels een punt meer. Zaterdag ging FC LEO er in uitduel tegen Lycurgus met 8-2 af en gezien het verslag was dat ook terecht. Waar de Leensters hun vierde competitienederlaag leden deed Poolster het zaterdag beter. De ‘Spieksters’ wonnen van SIOS dat voor de tweede keer in dit seizoen op een nederlaag werd getrakteerd. ‘Dit hadden we even nodig’ was na afloop het commentaar van Poolster-trainer Jaap Danhof en daar had de Lopster gelijk in. Want door de zege op SIOS kwam zijn ploeg wat uit de onderste regionen waar de Leensters wel in bivakkeren. Daarom is het duel in Kloosterburen voor beide ploegen van groot belang wil het niet een seizoen moeten vechten om uit de onderste regionen te blijven dan moet er zaterdag echt gewonnen worden. Wanneer je naar de historie van het duel FC LEO-Poolster kijkt dan zie je dat FC LEO er van de elf wedstrijden er zes heeft gewonnen, er drie keer gelijk werd gespeeld en twee keer de winst naar Poolster ging. Maar dit seizoen is FC LEO thuis verre van in ‘bloedvorm’ want in Leens werd er namelijk nog niet een keer gewonnen. Maar wie weet is dat zaterdag anders tegen een Poolster dat van zijn twee tot nu toe gespeelde uitduels van koploper Mamio ruim verloor en van het in de onderste regionen bivakkerende Middelstum juist ruim won. De CIX-prognose op liveuitslagen laat de ‘Spieksters’ met 2-3 winnen maar ik ga voor een gelijkspel maar waar beide ploegen helaas niet veel aan hebben.