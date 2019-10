De plakboeken van Ursula Sennema ….deel4

Het was ergens in het voorjaar van 2018 dat ik een berichtje kreeg van Ursula Sennema of ik belang had bij een doos vol met plakboeken. Plakboeken vol met verslagen van wedstrijden van vooral verenigingen uit het verspreidingsgebied van de Ommelander Courant. Natuurlijk had ik daar wel belang bij omdat ze anders, zo vertelde Ursula, in de papiercontainer zouden verdwijnen. De plakboeken werden bij aankomst in Ezinge doorgebladerd zonder te weten wat ik er verder mee wilde gaan doen. Zo verdwenen ze in mijn voetbalboekenkast waar ik ze vorige week bij het verplaatsen en dus eerst leegruimen, van de kast weer tegenkwam. Plakboeken die ver teruggaan in de tijd want de verslagen in plakboek 1 gaan over het seizoen 1991-1992.Waar Stedum het in het huidige seizoen lastig heeft in de vijfde klasse, was dat in het seizoen 1991-1992 ook het geval. De Stedumers, die in dat jaar Jaap Buining als hoofdtrainer hadden, deden het niet goed in 4C. In het duel tegen Middelstum was trouwens Luit Timmer, die ik jarenlang tegenkwam op het UMCG waar Luit een van de medewerkers van de bloedbank was, als coach optrad want zo viel in het verslag te lezen, Buining was op wintersport. Dus het fabeltje dat het iets van de tegenwoordige tijd is dat spelers en trainers midden in het seizoen gewoon op vakantie gaan kan de prullenbak in. Want dat gebeurde bijna dertig jaar geleden dus ook. Verder was het bijzonder dat toen Tiemen van der Laan in het duel zijn elleboog brak, en de rest van het seizoen was uitgeschakeld, reservekeeper Timmy Timmer, mooie naam voor een stripheld, in Noordwolde van het veld geplukt moest worden om voor het eerste elftal in actie moest komen. Een bizarre situatie in Stedum waar Middelstum als trainer Jos Bolt. Jos Bolt ken ik uit een ver verleden toen hij als inwoner van Wehe- den Hoorn voor Eenrum voetbalde en ook nog voor het eerste elftal van de roodbaadjes heeft gespeeld. Maar al op jonge leeftijd ging Jos wat bij de KNVB doen en wat hij nu nog steeds doet. Waar Middelstum van Stedum had weten te winnen was dat een paar weken later tegen Loppersum anders. In Loppersum werd het ook een bizar duel want precies eender dan bij Stedum-Middelstum moest ook hier een reservekeeper opgetrommeld worden. Nu was het Loppersum-keeper Folkert Kadijk die het veld met een, naar alle waarschijnlijkheid gebroken neus moest verlaten. Dat zorgde dat Klaas Hoeksema vervolgens van huis gehaald moest worden en de goalie was tweeëntwintig minuten later paraat om het duel te vervolgen. Wat verder opviel in het verslag dat huidig trainer Henk Buikema geschorst was, Gert Jan Doff met een fraaie lob scoorde en dat Robert van der Let in dit duel twee keer doelpunten wist te maken voor de Lopsters. Met nog vier duels te gaan was de degradatie voor Stedum nabij. De Stedumers verloren thuis, en onder barre omstandigheden van Noordwolde waardoor de achterstand in toen nog het twee puntensysteem zes punten bedroeg. Wat verder bijzonder aan het duel in Stedum was dat het vooral in de tweede helft fors zich sneeuwde. En dan is het lekker dat de toeschouwers kunnen schuilen op een, zoals in Stedum, mooie tribune waar ik als verslaggever van deook al een paar keer dankbaar gebruik van heb gemaakt. Een bekende naam in het verslag was die van André Swieringa die tegenwoordig nog in het derde elftal van de Stedumers speelt en in de loop der jaren de bijnaam ‘Clown’ heeft gekregen. In het derde elftal van de Stedumers speelt ook Hergen Balkema die eveneens in het seizoen 1991-1992 eerste elftalspeler was. Hergen ken ik niet persoonlijk maar zijn naam valt wel eens wanneer ik bij wederzijdse vrienden in Kloosterburen op bezoek ben. In het seizoen 1991-1992 sleepte Klaas van der Ploeg voor Hunsingo een punt uit het vuur tegen titelkandidaat FC Lewenborg. Een altijd goed keepende Van der Ploeg stond in het verslag die op een van de foto’s bij het verslag de bal klemvast heeft. Wat ook duidelijk zichtbaar is op de foto zijn de witte kousen van de Winsumer goalie en wat in die tijd bijna standaard was. Nu is dat allemaal anders en zien we vaak keepertenues die een vogelverschrikker niet zouden misstaan. Het duel tussen Godlinze en CVVB was een topduel waar veel toeschouwers voor naar Godlinze kwamen en waaronder zelfs een extra lange bus vol met jeugdige supporters uit Bedum. Het duel in Godlinze werd gewonnen door de gasten met 2- 1. Een zege die zeker te danken was aan Gerald Gras die niet alleen met een verre uittrap aan de basis van de 0-2 stond maar in de slotseconden moest Gerald nog even al zijn kwaliteiten aanspreken om een gelijkmaker te voorkomen waardoor CVVB in de race bleef in de strijd om het kampioenschap. Een titelstrijd waar ook Viboa en Omlandia een woordje meespraken. Zo lukte het de Winsumers om Middelstum nog wat verder in het moeras te drukken. Maar uiteindelijk werden Viboa en CVVB geen kampioen in zaterdag 4C. De titel ging namelijk naar Omlandia dat met 31 punten uit 22 duels een punt meer had dan de gedoodverfde favoriet CVVB. Zo komt er met een vierde deel een einde aan plakboek 1 van Ursula en wat ons het nodige vertelde van het seizoen 1991-1992.