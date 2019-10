Speler van het weekend Meindert Koning(Usquert)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Dit weekend stond er door een afgelasting van het duel Eenrum-Wedde voor mij als verslaggever alleen het duel De Heracliden-GEO op het programma. Maar op zondag werd wel het duel in Usquert tussen de plaatselijke hoofdmacht en Nieuweschans gespeeld. Gezien mijn voorliefde voor het amateurvoetbal in verhouding met TV-voetbal besloot ik zondag om, maar dus niet als verslaggever, naar het duel in Usquert te gaan. Een duel wat een wat vreemd begin had omdat de reserveshirts van Nieuweschans zo lichtblauw van kleur waren dat ze nauwelijks van de witte tricots van de thuisploeg waren te onderscheiden. Iemand die wel goed te onderscheiden was, was de doelman van Usquert, en trouwens de ‘kleine’ Onana van Nieuweschans ook. De goalie van de thuisploeg had zich namelijk in een prachtig oranje outfit gestoken en was daardoor goed herkenbaar. In een eerdere periode dat Usquert in het standaardvoetbal opereerde was de doelman nog een van de veldspelers in de ploeg van toenmalig trainer René de Vries. Maar vijf jaar later maakt Meindert Koning, en op 33-jarige leeftijd, zijn rentree als doelman van het eerste elftal. Een rentree waar ik respect voor heb omdat Meindert als geen ander weet dat hij geen ‘geboren’ keeper is. In het duel tegen Nieuweschans had Meindert als doelman van Usquert een paar reddingen waar hij keepertechnisch geen voldoende mee scoorde. Daardoor moest ik opeens aan de Poolse doelman Jan Tomaszewski denken. Tomaszewski zorgde er op 17 oktober 1973 voor dat niet Engeland maar Polen naar het WK’74 ging. De goalie werd aan de vooravond van het duel tegen Engeland door de Engelse trainer nog smalend ‘De clown’ genoemd maar keepte een dag later een wereldpartij. Dat deed de Pool in een wat orthodoxe stijl maar wat niet boeit wanneer het resultaat goed is. Een orthodoxe stijl had Meindert Koning zondagmiddag ook maar ook dat was effectief. Talloze, bijna zekere, goals werden door de lange goalie verijdeld waar de voorwaartsen van Nieuweschans steeds meer moedeloos van werden. Daarom was het ook jammer dat een ‘zwabberbal’ de doelman door de vingers glipte en wat de 2-3 betekende. Dat het uiteindelijk 2-4 voor de gasten werd kwam doordat de thuisploeg alles of niets ging spelen en hun doelman daardoor in een situatie kwam die voor een niet ‘geboren’ keeper moeilijk op te lossen is. Natuurlijk was Meindert niet de beste man op het veld maar dat maakt in deze ‘verkiezing’ niet uit. Voor mij was hij wel degene die zondagmiddag liet zien dat je ook zonder echt keeperstalent als doelman super belangrijk voor je ploeg kunt zijn.