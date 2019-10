De plakboeken van Ursula Sennema …. Deel 3

Het was ergens in het voorjaar van 2018 dat ik een berichtje kreeg van Ursula Sennema of ik belang had bij een doos vol met plakboeken. Plakboeken vol met verslagen van wedstrijden van vooral verenigingen uit het verspreidingsgebied van de Ommelander Courant. Natuurlijk had ik daar wel belang bij omdat ze anders, zo vertelde Ursula, in de papiercontainer zouden verdwijnen. De plakboeken werden bij aankomst in Ezinge doorgebladerd zonder te weten wat ik er verder mee wilde gaan doen. Zo verdwenen ze in mijn voetbalboekenkast waar ik ze vorige week bij het verplaatsen en dus eerst leegruimen, van de kast weer tegenkwam. Plakboeken die ver teruggaan in de tijd want de verslagen in plakboek 1 gaan over het seizoen 1991-1992.In deel 3 van de rubriek ‘De plakboeken van Ursula Sennema’ zijn we nog steeds in het seizoen 1991-1992 en komt er een verslag van het duel Noordwolde-CVVB voorbij. Een verslag van een duel dat eindigt in 0-7 en waarin duidelijk vermeld stond dat Noordwolde door het ontbreken van Anne Doek, Hans Vos en Marcel Hermse zwaar gehavend was. Met een gehavend Noordwolde wist CVVB wel raad en het mooie voor een van de Bedumers was dat hij ook een keer scoorde. Waar Marcel Staal, Gertjan Hageman Marnix Kwant en Peter Schollema wel vaker scoorden gold dat niet voor Jack Suiveer. Die was meer verdediger van beroep en pakte maar sporadisch een doelpuntje mee. Waar zijn vrienden, Gertjan Hageman en Wilfred Bronsema nog steeds voetballen is Jack niet meer actief en werd hij later bestuurslid bij Donar en is hij verder een trouwe bezoeker van sportevenementen in vooral Duitsland. Ook een 0-7 wedstrijd was het treffen tussen Middelstum en Poolster waar het de broers Jampie en Gezienus Uilhoorn waren die het die middag Middelstum ongelofelijk moeilijk maakten. Zo scoorde Jampie Uilhoorn drie keer en wist ook spelbepaler Bert Vos twee keer te scoren voor de formatie uit Spijk. In het seizoen 1991-1992 eindigde het duel Viboa –Loppersum in een 1-1 gelijkspel. Een eindstand waar Rinie Jurna als trainer van de Lopsters niet voor naar Winsum was gekomen. Jurna was dan ook niet tevreden met het resultaat. Maar de trainer was dat wel over ‘Robbie’ Sleurink die na een periode van blessureleed zijn rentree maakte en als vervanger van Gert-Jan Maneschijn binnen de lijnen kwam. ,,Met Robbie werden we aanvallend toch gevaarlijker. Met een beetje geluk had er voor ons meer ingezeten.”. Mooie woorden voor ‘Robbie’ die we nu kennen als Rob Sleurink die al een groot aantal jaren voorzitter van SC Loppersum is en daar verder de jongste jeugd traint en een ouder jeugdteam begeleidt. In Leens was Gerke Kersaan op dat moment interim-trainer en speelde hij met FC LEO onder het toeziend van de toekomstige trainer Johnny Veenstra tegen Oranje Nassau Sneek. In dit duel miste FC LEO de nodige spelers waaronder de huidige voorzitter van FC LEO, Arjan Fledderman. Wie wel van de partij was dat was Jaap van der Ploeg. De tegenwoordig als trainer van de zaterdagtak van Haren actieve Van der Ploeg speelde als centrale verdediger een solide partij. Waar Jaap een solide partij speelde was er in dit duel geen belangrijke rol voor broer Sjoerd weggelegd. Die kreeg, zo liet het verslag weten, alleen maar lange ballen naar zich toegespeeld maar waar de spits weinig tot niets mee kon. Zo bleef het in dit duel 0-0 en dat zorgde dat FC LEO op dat moment al 270 minuten zonder doelpunt was. Waar er al tal van coryfeeën uit Loppersum voorbij zijn gekomen kwamen er ook in het verslag, of op de foto, van het duel CVVB-Loppersum weer bekenden voorbij. Zo was daar Gert-Jan Doff die voor de Lopsters de gelijkmaker scoorde. Gert-Jan, in dit seizoen nog een ‘ broekie’, is tot op latere leeftijd nog actief voor het eerste elftal geweest. Zo was hij in het nacompetitieduel tegen Wykels Hallum een van spelers die voor de Lopsters scoorde. Dat was in het seizoen 2009/2010 en wat dus negentien seizoenen later was. En ook daarna speelde Gert-Jan Doff met regelmaat nog een rol bij het eerste elftal en was hij zelfs nog een paar keer doelman toen er bij Loppersum een acuut keepersprobleem was. Wie niet in het verslag, maar wel op de foto, voorbij komt is Henk Buikema. De inwoner van Loppersum speelde ook voor Appingedam maar natuurlijk ook voor de club in zijn woonplaats en waar hij nu voor een tweede periode als trainer actief is. In zijn tweede periode is hij ondertussen met zijn vijfde seizoen bezig en traint daarnaast ook nog een paar jeugdteams van de Lopsters. Het verslag van het duel Godlinze-Viboa liet lezen dat spelers in hun kracht laten spelen ook vroeger vaak niet echt goed ging. De verslaggever van toen kende bijvoorbeeld Ard Torrenga goed en schreef dan ook terecht dat ‘Adje’ met zijn kwaliteiten niet op een linkervleugel hoort. Want zijn ‘verbanning’ naar de linkervleugel zorgde dat de oud-Eenrumer, en wat bij hem past , zich pas het laatste kwartier wat meer met de wedstrijd ging bemoeien. Wat verder opvallend was, en zeker het vermelden waard is, is dat Viboa dat seizoen met een touringcar naar zijn uitwedstrijden werd gereden. Iets wat, zo weet ik mij te herinneren, ook elders wel gebeurde maar dat was meer sporadisch dan regelmaat. Maar in Godlinze verloor Viboa met 2-1 van de plaatselijke hoofdmacht waar o.a. Stefan Schipper, waar ik van denk dat het de vader van de talentvolle SV Bedum-keeper Cas Schipper is, door een blessure ontbrak.