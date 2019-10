De plakboeken van Ursula Sennema …. Deel 2

Het was ergens in het voorjaar van 2018 dat ik een berichtje kreeg van Ursula Sennema of ik belang had bij een doos vol met plakboeken. Plakboeken vol met verslagen van wedstrijden van vooral verenigingen uit het verspreidingsgebied van de Ommelander Courant. Natuurlijk had ik daar wel belang bij omdat ze anders, zo vertelde Ursula, in de papiercontainer zouden verdwijnen. De plakboeken werden bij aankomst in Ezinge doorgebladerd zonder te weten wat ik er verder mee wilde gaan doen. Zo verdwenen ze in mijn voetbalboekenkast waar ik ze vorige week bij het verplaatsen en dus eerst leegruimen, van de kast weer tegenkwam. Plakboeken die ver teruggaan in de tijd want de verslagen in plakboek 1 gaan over het seizoen 1991-1992.Ook deel twee van de rubriek ‘de plakboeken van Ursula’ speelt zich nog af in het seizoen 1991-1992. Zo was daar in dat seizoen het duel tussen CVVB en Omlandia. Een duel waarin de Bedumers met een 2-1 zege goede zaken deden. Ook in dit duel kwamen er voor mij veel bekende namen voorbij. Maar deze keer beperk ik mij tot beide keepers. Bij de Bedumers stond Gerald Gras onder de lat en bij Omlandia was dat Eddy Emmelkamp en beide doelmannen van toen ken ik persoonlijk. Gerald ontmoet ik de laatste drie jaar jaarlijks nadat ik 2010 een indrukwekkend interview met Gerald mocht maken. In dat jaar verbleef Gerald al jarenlang in het Zonnehuis in Zuidhorn nadat hij in 1993 bij een verschrikkelijk auto-ongeluk zwaar gewond raakte en daar nooit weer van zou herstellen. In 2016 besloot ik de op Puurvoetbalonline opnieuw opgestarte keepersklassement de naam Gerald Gras Keepersklassement te geven. En ieder jaar is het Gerald geweest die zelf de bokaal aan ondertussen Peter Paul Datema, Wim Beukema en Cedric Tillema heeft kunnen uitreiken. Maar in het duel tegen Omlandia in 1992 stond hij dus nog in het doel en volgens het verslag keepte hij die zaterdag een prima wedstrijd. Wie dat ook deed was Omlandia-keeper Eddy Emmelkamp. Eddy ken ik van het UMCG waar we een aantal jaren directe collega’s waren en hij in de middagpauzes, samen met de toen voor Appingedam keepende Raoul Hoekstra, liet zien dat hij een prima keeper was. Maar na 1992 ging Eddy op een gegeven moment al snel in een van de lagere teams van Omlandia als veldspeler verder. Maar wat verder mooi was aan beide keepers was dat beide met witte kousen speelden en niet met de kousen van tegenwoordig die je een vogelverschrikker nog niet aantrekt. Ook in dat seizoen deed Cor Koning voor Loppersum tegenstander Poolster de das om. In het verslag staat te lezen dat de mee opgekomen Cor Koning, nu bestuurslid binnen SC Loppersum, uit een vrije trap van Martin Jurna, de 0-1 wist te scoren. In dat duel deden verder bekende namen als Martin Jurna, de vader van huidig eerste elftalspeler Joris, de huidige trainer van vv Winsum, Bert Vos, Kees Heun, Adri van Kooten, Gert-Jan Maneschijn, nu jeugdleider binnen SC Loppersum en een van de drijvende krachten binnen de MAFC Loppersum en trainer Rinie Jurna die dit seizoen als hoofdtrainer bij derdeklasser Grijpskerk actief is. In het verslag van het duel tussen De Fivel en Noordwolde viel op dat vroeger echt niet alles beter was. Want de verslaggever had een duel dat beneden alle peil was ondanks dat er een stevige storm over het veld van de Riepsters raasde. In het duel tussen De Fivel en Noordwolde ging het er ook bijzonder aan toe. Zo floot W. Hofstee uit Bierum dit duel waar men niet blij mee was omdat Hofstee lid was van Poolster dat ook in deze klasse speelde. Verder was er een stomdronken toeschouwer die twee keer op jacht naar de bal ging en speelden er twee nog steeds in het amateurvoetbal actieve bekenden mee in dit duel. De een is Marinus Siekman die in die periode voor Noordwolde keepte. Ik weet niet hoelang precies maar toen ik Marinus later als verslaggever van detegen vertelde hij met veel plezier over zijn periode als keeper bij Noordwolde. De club waar hij later ook nog als trainer actief was en wat hij nu nog in Zoutkamp bij Zeester is. Wie ook voorbij kwam was Hans Paapst die volgens het verslag in de eerste helft de enkel van Noordwolde-speler Hans Vos even torpedeerde. Letterlijk stond er dat Paapst even het scheermes hanteerde. Ik weet dat Hans een aantal jaren in het eerste elftal van De Fivel heeft gespeeld, daarna grensrechter bij het eerste team van de Oranjehemden werd en tegenwoordig in zijn woonplaats Uithuizermeeden teamleider bij het eerste elftal van De Heracliden is.