De plakboeken van Ursula Sennema …. Deel 1

Het was ergens in het voorjaar van 2018 dat ik een berichtje kreeg van Ursula Sennema of ik belang had bij een doos vol met plakboeken. Plakboeken vol met verslagen van wedstrijden van vooral verenigingen uit het verspreidingsgebied van de Ommelander Courant. Natuurlijk had ik daar wel belang bij omdat ze anders, zo vertelde Ursula, in de papiercontainer zouden verdwijnen. De plakboeken werden bij aankomst in Ezinge doorgebladerd zonder te weten wat ik er verder mee wilde gaan doen. Zo verdwenen ze in mijn voetbalboekenkast waar ik ze vorige week bij het verplaatsen en dus eerst leegruimen, van de kast weer tegenkwam. Plakboeken die ver teruggaan in de tijd want de verslagen in plakboek 1 gaan over het seizoen 1991-1992.In boek 1 kwam ik als eerste het verslag van het duel tussen De Fivel en Poolster tegen. Een duel dat dit seizoen, door de degradatie van de ‘Riepsters’ niet op het programma staat. In het seizoen 1991-1992 duurde het duel maar liefst 107 minuten. De eerste helft had zes minuten aan extra tijd en de tweede zelfs elf minuten. In Zeerijp werd het daardoor een slijtageslag waar toen routinier Bram van Dam, die later geruime tijd voorzitter van De Fivel is geweest, van vond dat zijn ploeg meer had verdiend om het duel te winnen dan de ‘Spieksters’. Een volgend verslag was van het duel tussen Stedum en Poolster. In dit verslag kwamen o.a. de namen van Gerard Heun, Menko Swieringa, Kees Mulder en Koos Knoop voorbij. Gerard is, na een uitstapje naar het trainersvak, weer als speler actief in Poolster 4 en Menko is een van de leden van een groepje, dat op zaterdag de noordelijke voetbalvelden bezoekt. Kees, die na zijn periode in Spijk trainer bij Eems Boys, Stedum, Corenos, Groninger Boys, TEO en Warffum werd, is op dit moment niet meer actief binnen de voetbalwereld. Dit in tegenstelling tot Koos Knoop die als secretaris deel uitmaakt van het bestuur van derdeklasser SC Loppersum. In het verslag van Godlinze-Noordwolde viel op dat er vroeger ook al spelers waren die het niet al te nauw namen met het teambelang. Zo ontbraken bij Noordwolde Hans Vos, was op wintersport, en was Bert Heikamp door een familiefeest verhinderd. Verder was het opvallend dat de scheidsrechters toen ook al ‘wereldreizen’ moesten maken. Want scheidsrechter Steenbergen kwam vanuit het Drentse Koekange naar Godlinze om het duel te fluiten. In het verslag van het duel Hunsingo-Club Italiano viel te lezen dat de huidige trainer van Eenrum, Klaas van der Ploeg wel aardig kon keepen. Tegen de ploeg van pizzabakker Contini stopte de Winsumer namelijk niet alleen een strafschop maar zorgde hij er met een paar prima reddingen voor dat Hunsingo de toen nog twee punten in eigen huis hield tegen een ploeg die allang niet meer bestaat. Iets wat trouwens geldt voor heel veel meer verenigingen in de stad Groningen. In het verslag van het duel tussen VIBOA en Poolster kwam ik de naam van Ard Torrenga tegen. Ard ken ik al wat langer want beide zijn we opgegroeid in Eenrum. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat ‘Adje’ tot de vijf beste voetballers van Eenrum behoort en hij het absoluut tot het betaald voetbal had kunnen schoppen. Maar dat redt je niet met alleen maar een fabuleuze techniek en spelinzicht. Daar komt wel wat meer voor kijken en wat het manco was bij een echt briljante technicus. In dit duel scoorde hij uit een strafschop en dat begrijp ik wel. Want een beetje linkspoot trapt vanaf elf meter bijna altijd raak. In het verslag van het door Middelstum met 1-4 verloren duel tegen CVVB kwam ik tal van bekende namen tegen. Zo kwamen Wilfred Bronsema, Gert-Jan Hageman, Tiemen van der Laan en Ronnie Medema in het verslag voorbij. Wilfred en Gert-Jan voetballen ondertussen in een 45+-team van SV Bedum en Ronnie voetbalt sporadisch nog in een van de lagere teams van Middelstum en is daarnaast wedstrijdsecretaris en clubscheidsrechter bij de Middelstumers. In dit seizoen werd ook het duel Noordpool-Groninger Boys gespeeld. Waar het duel dit seizoen op zaterdag gespeeld wordt was het in het seizoen 1991-1992 nog een ‘zondagduel’. Een duel dat toen met 0-3 door de thuisploeg werd verloren en waar men, denk ik, dit seizoen direct voor zou willen tekenen. Twee weken geleden werd het namelijk in Groningen nog 7-0 voor Groninger Boys. Maar bijna dertig jaar geleden was dat allemaal anders. Toen werd er nog op de zondag en op klei gespeeld waar dat nu op zaterdag en kunstgras gebeurt. Bekende namen in het verslag van toen zijn o.a. Hans Hendriks, doelman Jan Posthumus, Jan Bos en Johnny Veenstra. Hans Hendriks, toen een fysiek sterke spits, is tegenwoordig met regelmaat assistent-scheidsrechter bij het eerste elftal en is verder trainer van MO17-1 van Noordpool. Jan Posthumus is naast dat hij bij het eerste elftal van ZEC betrokken is, verder actief als keepertrainer bij SC Loppersum. Jan Bos bezoekt de wedstrijden van Noordpool als vader van zoon Rick en John Veenstra is na een loopbaan als hoofdtrainer bij tal van verenigingen tegenwoordig keepertrainer bij tweedeklasser Gorecht.