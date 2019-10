Voor ‘Hera’ en GEO zijn de drie punten het enige wat telt

In het laatste weekend van oktober staat voor de amateurvoetballers de zesde speelronde op het programma. Een speelronde die mij op zaterdag naar het duel tussen De Heracliden en GEO zal brengen.De Heracliden is met negen punten uit vijf duels niet slecht aan het seizoen begonnen al was het verlies van zaterdag in het uitduel tegen SIOS even een domper voor de ploeg van Raymond Scholtens. De 4-2 nederlaag, na een voorsprong van 0-2, kwam even binnen maar in een competitie waar bijna iedereen van elkaar kan winnen is dat geen reden tot paniek. Zaterdag wacht voor ‘Hera’ GEO uit Garmerwolde als tegenstander. De gasten uit het onder de rook van de stad Groningen gelegen dorpje hebben tot nu toe vier duels gespeeld en daar drie van verloren en een gewonnen. De enige winstpartij was tegen het matig aan de competitie begonnen Rood Zwart Baflo en verloren werd er van Mamio, Lycurgus en SIOS. Drie nederlagen die gewoon kunnen in zoals gezegd een competitie waarin de onderlinge krachtsverhoudingen klein zijn. Waar GEO drie duels heeft verloren wist de thuisclub er drie te winnen. Zo was De Heracliden te sterk voor Middelstum, FC LEO en Amicitia VMC maar verloor het van DVC Appingedam en ‘angstgegner’ SIOS. Dit alles zorgt zaterdag voor een interessant duel tussen De Heracliden, dat zijn punten tegen ploegen uit het voorlopig rechterrijtje heeft gehaald, en GEO dat zijn punten heeft verloren aan ploegen die in de voorlopige top 5 van zaterdag 4C staan. Wanneer we naar de historie van het duel De Heracliden en GEO kijken dan valt op dat de ploegen in Uithuizermeeden zeven keer tegen elkaar speelden waarvan drie keer in competitieverband. Drie keer in competitieverband waar beide ploegen er een van wisten te winnen en het een keer een doelpuntloze remise werd. Of dat laatste zaterdag ook gaat gebeuren denk ik eerlijk gezegd niet. In zijn vijf duels heeft De Heracliden namelijk twaalf keer gescoord en heeft GEO in zijn vier duels juist twaalf goals tegen gekregen. De Garmerwolders hebben daarnaast maar vijf keer gescoord, wat ook het aantal goals is wat Martijs Delker voor de thuisploeg heeft weten te scoren, maar daar tegenover staat dat de thuisploeg in zijn vijf duels tien tegengoals te verwerken kreeg. Wat dat betreft mogen we een beetje verwachten dat het zaterdagmiddag in Uithuizermeeden geen doelpuntloos duel gaat worden voor twee ploegen die moeten winnen. De Heracliden moet winnen wanneer ze willen aanhaken bij de top5 en GEO moet winnen om niet in de onderste regionen terecht te komen.