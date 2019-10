Speler van het weekend Stephan Knol(Zeester)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.In ieder team heb je stille krachten die niet veel zeggen maar ongelofelijk belangrijk zijn. De zogenaamde ‘waterdragers’ waardoor de ‘raspaardjes’ beter kunnen presteren. De waterdrager valt nooit echt op, doet zijn werk en gaat vervolgens douchen en is klaar, Dit in tegenstelling tot het ‘raspaard’ dat nog nageniet van een mooie actie of nog leuker een fraai doelpunt. Maar nog steeds ‘schreeuwt’ het hedendaagse voetbal om ‘waterdragers’ die zich willen en ook durven wegcijferen voor de misschien wel betere spelers in het team. De waterdrager wordt ook niet snel genoemd in welke krant dan ook. Dat komt omdat hij een onopvallende rol speelt binnen zijn ploeg. Een ‘waterdrager’ is vaak bescheiden en wat past bij zijn rol binnen het team. Wat echter vreemd is, is dat een trainer een speler met het predicaat ‘waterdrager’ nooit als laatste speler op het wedstrijdformulier zal zetten. Een beetje trainer weet namelijk dat je met elf ‘raspaarden’ de wedstrijd nooit gaat winnen. Daar heb je ook spelers voor nodig die zich voor het teambelang kunnen en willen wegcijferen. Een dergelijke speler zag ik zaterdagmiddag in Zoutkamp lopen. Bij Zeester liep zaterdag Stephan Knol op het middenveld. De 25-jarige voetballer speelt bij de Zoutkampers als achterste man op het middenveld en zorgt er met zijn inbreng voor dat de broertjes Nienhuis en Robin Schulz als overige middenvelders aanvallend kunnen denken. Dat kan omdat Stephan Knol als controleur het middenveld bewaakt. Ook zaterdag viel de Zoutkamper niet extreem op maar wat hij deed was nuttig. Types als Stephan zijn een beetje als haarlemmerolie of zijn het cement in een bouwwerk. Kortom dit zijn de ‘onmisbare’ spelers waar geen team zonder kan. Het was zaterdag al diep in de tweede helft dat hij eindelijk een opvallende actie liet zien. Maar over het gehele duel gezien was Stephan Knol zaterdagmiddag nu precies die speler die Zeester in een nu al cruciaal duel nodig had