SV Marum en Jan Mulder nemen afscheid van elkaar

Aan het einde van dit voetbaljaar zal , na vier seizoenen werkzaam te zijn geweest, Jan Mulder stoppen als hoofdtrainer bij voetbalvereniging SV Marum .Dit hebben beide partijen, na goed overleg, gezamenlijk kenbaar gemaakt. De periode van Jan laat zich kenmerken door een sterke ontwikkeling van het eerste elftal en de vele behaalde successen. Het hoogtepunt tot nu toe is de promotie naar de 2e klasse van de zaterdagafdeling in het jaar 2018 geweest. SV Marum kijkt dan ook met veel waardering terug op de afgelopen drie jaren, waarin Jan het 1e elftal naar een hoger kwaliteitsniveau heeft getild. Het huidige seizoen is Marum veelbelovend begonnen en spelers en trainer zijn samen vol overtuiging Jan zijn laatste jaar succesvol af te sluiten door het pakken van een prijs. Omdat het nog vroeg in het seizoen is, geeft het Marum ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. En Jan gaat uiteraard op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin hem alle succes wordt gewenst.