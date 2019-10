Usquert -Froombosch in het teken van doelpunten ?

Het komend weekend staat voor de amateurvoetballers de vijfde speelronde op het programma. Een speelronde die voor mij op zondag het duel tussen Usquert en Froombosch op het programma heeft staan.Waar de belangen een dag eerder bij mijn ‘zaterdagduel’ tussen Zeester en Corenos groot zijn, is dat zondag anders. Beide ploegen zijn namelijk niet geweldig uit de startblokken geschoten. Voor Usquert telt echter het excuus dat het dit seizoen weer een herstart in het standaardvoetbal maakt. Een herstart waarbij niemand in Usquert verwacht dat men direct om de prijzen gaat spelen. Een mooie plaats in de middenmoot, zo vertelde trainer Jan Blaauw mij zondag nog, zou een prima resultaat betekenen. Een resultaat wat prima zou kunnen omdat ik koploper BNC en nummer zes, Nieuweschans, in Kloosterburen aan het werk heb gezien. Van het spel van beide ploegen was ik toen niet echt van ondersteboven. Het was dat Kloosterburen de onderliggende partij was maar anders had ik het nog moeten zien of BNC en Nieuweschans met de drie punten huiswaarts waren gekeerd. Zondag was Alteveer de tegenstander van Usquert en die ploeg was een maatje te groot. Iets wat prima kan omdat Alteveer een ploeg is die normaal gesproken gaat meedoen om het kampioenschap. Maar zondag komt Froombosch op bezoek in Usquert. Froombosch speelt al jaren in de kelder van de vijfde klasse. De hoogste klassering was de laatste acht seizoenen een negende positie en gezien de start in het huidige seizoen is dat voor dit seizoen wel het maximaal haalbare. Usquert speelde tijdens de eerste speelronde thuis tegen Drieborg en won dat duel met 4-1. Daarna werd er uit twee keer verloren. Tegen WEO werd het een 6-0 nederlaag en in Alteveer werd er met 6-1 verloren. Dat zorgt voor dertien tegengoals maar wat er zeven minder zijn dan Froombosch waar de keeper in de vier tot nu toe gespeelde wedstrijden al twintig keer moest vissen. Dertien en twintig tegengoals zorgt voor het beeld dat er zondag in Usquert veel gescoord gaat worden. Iets wat de CIX-prognose ook denkt want daar geeft men 3- 4 als einduitslag. Iets wat prima zou kunnen. Waar Usquert in zijn drie tot nu gespeelde duels vijf keer wist te scoren was de ploeg uit Froombosch in zijn vier duels tien keer trefzeker. Maar persoonlijk verwacht ik dat het thuisvoordeel Usquert een overwinning gaat brengen waarbij het niet uit te sluiten valt dat er zondagmiddag in het duel tussen Usquert en Froombosch de nodige doelpunten gescoord gaan worden.