Rick Poelstra: ziet zich in de toekomst wel trainer worden.

Rick Poelstra is binnen SV Bedum niet alleen speler van O-17/3 maar is daarnaast ook trainer van O-10/1.De 15-jarige Rick Poelstra is dit seizoen een van de trainers van SB Bedum O-10/1. Een activiteit binnen de club waar hij heel veel plezier aan beleeft. ‘Samen met Nigel Bakker train ik deze groep en tot nu toe vind ik het trainen geven heel erg leuk. Het is een leuke talentvolle groep die graag wil trainen. Daarnaast leer ik veel van Nigel die als speler van het eerste elftal niet alleen meer technische bagage heeft maar het ook goed op de groep kan overbrengen. En vooral dat laatste is heel erg belangrijk. Want als trainer kun je wel van alles willen maar het zijn toch de spelers die het moeten doen,” aldus Rick die zoveel mogelijk bij de duels van O-10/1 aanwezig wil zijn. ‘Ik speel zelf in O-17/3 en dan kan het een keer gebeuren dat wij op hetzelfde tijdstip moeten spelen dan het team dat ik train. Dan gaat mijn eigen voetbal wel voor. Maar met Jeroen Schoonveld Rianne de Blecourt heeft het team twee prima leiders dus is dat geen probleem wanneer Nigel en ik niet aanwezig kunnen zijn. Maar gelukkig lukt het mij bij thuisduels wel om aanwezig te zijn. Dat vind ik ook wel prettig want daardoor weet je ook beter of datgene je op de training doet er in de wedstrijden uitkomt, “vertelt Rick die aangeeft dat het verzorgen van een training vaak leuker is dat zelf een training ondergaan. ‘Ik voetbal zelf als spits of als centrale middenvelder. Op mijn vierde werd ik echter geopereerd omdat ik niet, of onvoldoende, door mijn neus kon ademen. Maar helaas hielp dat weinig en werd ik daarna nogmaals geholpen. Ook dat zette nog niet echt zoden aan de dijk zodat ik binnenkort weer wordt geholpen. Maar nu heeft men mij beloofd dat het goed gaat komen zodat ik vanaf dat moment aan mijn conditie kan werken. Want als voetballer zou ik graag hogerop willen spelen maar dan moeten er wel een paar kilo af en moet mijn conditie beter worden,” aldus een eerlijke Rick die verder verteld dat hij het als voetballer een beetje van zijn inzicht moet hebben. ‘Wanneer je niet de snelste bent moet je slim zijn. Dat probeer ik ook te zijn maar in ons team denkt niet iedereen zo, gaat hij lachend verder. Al snel gaat het toch weer over zijn activiteiten als trainer en laat Rick weten dat hij ook blij is met de ondersteuning die er vanuit SV Bedum is om als jonge aankomende trainer het vak te leren. ‘Wij worden ondersteund door Remy van der Wal en Jelmer Meinardi waar het gaat over hoe we een training moeten verzorgen of hoe we met een team om moeten gaan. Ik moet zeggen dat ik van Remy en Jelmer heel veel kan leren en wat zorgt dat ik misschien wel verder door zou willen als trainer. Ik ben nu nog jong maar wie weet is het over een tijdje wel haalbaar om de cursus TC3 te doen. Want om eerlijk te zijn zie ik mij eerder verder komen als trainer dan als voetballer. Maar diep in mijn hart is dat misschien ook wel datgene wat ik graag vertelt de Bedumer die uit een familie komt die nauw bij eerst CVVB en nu SV Bedum betrokken is. ‘Mijn vader is al vanaf de F-junioren als leider aan het team waar ik in voetbal verbonden en mij moeder is een van de vrijwilligsters in de kantine. Dat mijn vader al vanaf het begin dat ik ging voetballen mijn leider is vind ik niet vervelend. Ik weet namelijk niet beter en daardoor ben ik misschien ook wel trainer geworden. Ik zie namelijk dat mijn vader aan het leiderschap veel plezier beleeft en wat voor mij ook geldt als trainer van SV Bedum O-10/1.” Een team wat volgens Rick nog wat wisselvallig presteert. ‘We kunnen de ene week met ruime cijfers winnen terwijl we een week later weer ruim verliezen. Maar het is nog een jong team en dan kan dat gebeuren, aldus Rick die het tot slot heeft over de plannen van de bond om het ‘fenomeen’ selectieteams los te laten. ,,Dat is best lastig. Misschien zou je dat bij de teams tot O-12 kunnen doen maar daarna niet meer. Maar ik snap ook dat, als ik even naar onze O-10/1 kijk zijn er ook daar spelers die ook niet graag met minder getalenteerde voetballers willen spelen. Dat snap ik wel. Want om eerlijk te zijn zitten ze bij SV Bedum O-17/1 op dit moment ook niet op Rick Poelstra te wachten,” beëindigd de jonge Bedumer het gesprek met een knipoog.