In Zoutkamp zijn zaterdag de belangen groot

Het komend weekend staat voor de amateurvoetballers de vijfde speelronde op het programma. Een speelronde die mij op zaterdag bij het duel tussen Zeester en Corenos langs de lijn doet staan.De vijfde speelronde is voor de veel teams de speelronde waarin de eerste kaarten een beetje geschud zijn. Iets wat zeker geldt voor Zeester dat maar matig aan het seizoen is begonnen. De Zoutkampers begonnen met twee overwinningen, op DIO Groningen en Stedum, maar gezien de stand op de ranglijst is dat niet vreemd. Na de zeges op nummer laatst, DIO, en voorlaatst, Stedum volgden er nederlagen tegen Potetos en Oosterparkers zodat de Zoutkampers na vier duels al zes verliespunten hebben. Als een ploeg die de ambitie heeft om bovenin mee te willen doen is dat simpelweg te veel. Daarom is het duel van zaterdag tegen Corenos voor de thuisploeg van cruciaal belang. Zeester vindt zich na de vierde speelronde terug op een achtste plaats tegen een Corenos dat met 10 punten uit vier wedstrijden op een tweede plaats staat. Maar ook voor Corenos zijn de belangen eveneens groot want de volgens velen gedoodverfde kampioen, ‘FC Freddy de Grooth’, gaat nog zonder puntverlies aan de leiding in 5D. Dus is het voor de formatie uit Roodeschool zaak om in Zoutkamp geen puntverlies op te lopen. Wanneer we naar de CIX-prognose op liveuitslagen kijken dan zien we als prognose een 1-3 overwinning voor de gasten staan. Een prognose die niet op de historie gebaseerd kan zijn. Want nog nooit eerder speelden beide teams in competitieverband tegen elkaar. In Zoutkamp wordt het verder een ‘strijd’ tussen Joran Knot en Zoutkamper Vince van der Veen. Waar de voetballer uit Roodeschool tot nu toe vijf goals achter zijn naam heeft staan komt Van der Veen tot drie. Voor de lange spits, die vorig seizoen 45 keer wist te scoren is dat niet het aantal dat bij hem past. Voor de Zoutkampers is daarom te hopen dat hun spits zijn scherpte weer wat terug gaat vinden terwijl men bij Corenos dat uiteraard graag anders ziet. Waar de CIX-prognose dus een zege voor de gasten verwacht denk ik eerder aan een puntendeling waar zowel Zeester als Corenos echter niets aan hebben