Stedum-ZEC : Wie komt van de hatelijke nul af of allebei ...

Het komend weekend staat voor de amateurvoetballers de vierde competitieronde op het programma. Een speelronde die mij op zaterdag bij het duel tussen Stedum en ZEC langs de lijn doet staan.Samen met DIO Groningen zijn Stedum en ZEC de ploegen die nog zonder punten zijn. De thuisploeg verloor van Corenos, Zeester en VVK en de gasten moesten hun meerdere erkennen in Noordpool, Ezinge en Oosterparkers. Beide ploegen hadden in de eerste drie wedstrijden de nodige personele problemen en of dat zaterdag veel anders zal zijn is afwachten. Gezien het verslag van het duel ZEC-VVK is de nood op dit moment bij Stedum zeker hoog. Want drie spelers op de bank die al een duel in het tweede hebben gespeeld is natuurlijk niet fijn voor de trainer van het eerste elftal. Maar nood breekt wet binnen een kleine vereniging die graag met drie seniorenteams in de competitie wil voetballen. Dan moet je weleens schipperen met spelers maar wat het presteren van het eerste elftal nooit ten goede komt. Waar Stedum door het nodige blessureleed met een krappe selectie moet doen is ook ZEC zaterdag niet compleet. In het duel tegen Oosterparkers kreeg Ronny Bakker namelijk twee keer geel, en dus rood, zodat de routinier er zaterdag tegen Stedum niet bij zal zijn. Na afloop van het duel tegen VVK was trainer Bert van der Meer duidelijk met zijn opmerking, ze moeten meer kerels worden want we zijn nu te vaak nog te lief.” De opmerking van de trainer van ZEC begreep ik wel, de ploeg uit Zandeweer moet lekker gaan voetballen. Iets wat met de huidige selectie zeker moet kunnen. Want, en zoals Bert van der Meer terecht zei, ik kan niemand vanuit de vijfde klasse degraderen en promoveren hoeft de ploeg van niemand of… dat moet het team zichzelf hebben opgelegd. En dan heb je inderdaad de druk van het moeten presteren en gaat het juist vaak fout. Dus ZEC moet zaterdag gewoon terug naar de basis tegen een Stedum dat moet hopen dat de geblesseerden snel weer terugkeren zodat er niet alleen fitte spelers binnen de lijnen staan maar er ook minimaal twee fitte spelers op de bank zitten. Wie naar de historie van het duel tussen beide ploegen kijkt ziet dat Stedum van de laatste tien thuisduels er zeven heeft gewonnen. Een keer werd het een remise en twee keer gingen de drie punten mee naar Zandeweer zoals in het seizoen ‘16-’17, wat de laatste Stedum-ZEC was en die toen door de gasten met 2-0 werd gewonnen. Voor zaterdag geeft de CIX-prognose een 4-2 zege voor de thuisploeg aan. Een gewaagde voorspelling wanneer je weet dat Stedum in zijn eerste drie duels drie keer heeft weten te scoren. De Zandeweersters scoorden eveneens drie keer maar kregen zeven goals minder tegen zodat ik eerder denk aan een kleine overwinning voor de gasten.