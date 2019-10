Alleen winst telt voor Warffum tegen Corenos

In het eerste weekend van oktober staat de derde competitieronde in het amateurvoetbal op het programma, Een derde ronde die mij zaterdag naar het duel tussen Warffum en Corenos brengt.In Warffum is men voor aanvang van het seizoen 2019-2020 overgestapt van de zondag naar het zaterdagvoetbal. In Warffum kwam men er namelijk achter dat twee halfjes ook niks kan zijn. Met een selectie van twaalf spelers op zondag in het standaardvoetbal gaan ballen en hopen dat de boys die op zaterdag bij calamiteiten op zondag willen aansluiten is geen juiste basis. Daarnaast was men in Warffum ook wel een beetje klaar met het reizen naar het oosten van Groningen i.p.v. dat men leuke derby’s op het programma had staan. Derby’s die het dit seizoen in overvloed heeft en waar in de derde speelronde nummer twee op het programma. Voor de goede lezer inderdaad nummer twee want het openingsduel tegen Ezinge was er een tegen een ploeg uit een andere gemeente zodat hier de kwalificatie van derby niet op van toepassing was. Zaterdag speelde Warffum zijn eerste derby tegen Noordpool. In Uithuizen speelden de Warffumers 2-2 gelijk en wat niet nodig was geweest. De gastheren moesten het laatste half uur met twee man minder verder en, zo vond trainer Jur Smit, dat speelde zijn ploeg niet goed uit. Sterker nog de Warffumers verspeelden zelfs een voorsprong van 2-1. De puntendeling zorgt dat Warffum na twee duels op een punt staat en wat er drie hadden moeten zijn. De tegenstander van zaterdagmiddag, Corenos, doet het wat dat betreft beter. De mannen van Marco Pesiwarissa wonnen hun eerste duel uit bij Stedum met 6-1 maar hadden zaterdag in een ‘labberkakken-wedstrijd’ meer moeite met TEO uit Ten Post. In Roodeschool werd het namelijk ‘maar’ 3-1 voor de thuisploeg. Het zou mij niet verbazen wanneer de withemden het zaterdagmiddag weer lastig graag krijgen. Want wil Warffum in deze eerste periode nog een beetje mee willen doen dan moet er zaterdag absoluut gewonnen worden. Met een of helemaal geen punten doe je namelijk niet meer mee in de eerste periode en lig je na twee duels ook al een straatlengte achter in de titelstrijd. Een titelstrijd waar Corenos, als degradant, ook een woordje in mee wil spreken. Om dat te realiseren zou een zege op Warffum prima zijn. Want met een start van negen punten uit drie duels mag je dan van een prima start spreken. Maar dat is iets wat de Warffumers graag willen verijdelen in een duel tussen twee ploegen die nog nooit eerder in competitieverband tegen elkaar hebben gevoetbald en dus ook nog geen historie hebben waarbij de CIX-prognose op ‘liveuitslagen’ uitgaat van een 1-3 overwinning voor de gasten.