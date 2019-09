Speler van het weekend Rick Bos(Noordpool UFC)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Mijn speler van het weekend debuteerde al op jonge leeftijd in het eerste elftal. Dat zal op zijn zestiende zijn geweest want nu is mijn speler van het weekend volgens de website www.voetbalnoord.nl 21 jaar. In theorie zou dat moeten betekenen dat een carrière die in het seizoen 2014/2015 begon aan een zesde jaar begonnen is. Helaas is dat echter niet het geval. Want motivatieproblemen zorgden dat er in de laatste twee seizoenen niet of nauwelijks gevoetbald werd. Dat vond ik jammer want mijn speler van dit weekend is wel iemand waar ik graag naar mag kijken. Het is een middenvelder die altijd naar voren wil spelen en daarmee zijn teamgenoten in scoringspositie kan brengen. Maar zoals gezegd verdween Rick Bos de laatste twee jaar bijna compleet van het voetbaltoneel. Hoe graag of o.a. opa Henk Bos het graag anders zag, en wat ik volledig begrijp, Rick was even klaar met het voetballen. Aan het einde van het vorig seizoen waren er al wat voorzichtige geluiden over een eventuele rentree van de oudste van de drie broertjes Bos. Een rentree die er nog niet echt kwam maar wat bij aanvang van dit seizoen anders was. Bij het eerste competitieduel tussen ZEC en Noordpool stond Rick in de basis bij de ploeg uit Uithuizen. Als middenvelder speelde hij goed en in Zandeweer bekroonde hij zijn optreden met de winnende treffer. Zaterdag was ik in Uithuizen voor het duel tussen Noordpool en Warffum. Tot aan de zestigste minuut speelde Rick gewoon zijn wedstrijd en deed hij het niet slecht. Maar vreemd genoeg veranderde dat toen aan de kant van Noordpool de routiniers Johan Kluin en Richard Haan met een rode kaart het speelveld moesten verlaten. Opeens ging Noordpool, onder aanvoering van Rick, en ook Mark Bos, voetballen. Beide ‘Bosjes, overigens geen familie van elkaar, namen hun team op sleeptouw en zorgden er bijna voor dat het negental van Noordpool het duel als winnaar over de streep trok. Dat lukte niet want het werd uiteindelijk 2-2 in Uithuizen. Maar mooi was het moment na afloop het moment dat opa Henk Bos zijn kleinzoon Rick een knuffel kon geven omdat hij ook in de ogen van opa goed had gespeeld. Iets waar Henk helemaal gelijk in had maar waar het voor Rick zaak is om te zorgen dat twee zwaluwen nog geen zomer maken