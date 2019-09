De derby der derby’s met een thuisploeg als favoriet

Na een aantal weekenden met bekerduels die door velen als oefenduels worden gezien gaat het komend weekend het seizoen echt beginnen. Dan gaat het weer om de punten die voor de een als belangrijk en voor een ander als minder belangrijk worden gezien. Maar voor mij is het komend weekend de echte start van een hopelijk mooi seizoen.Het seizoen 2019-2020 begint zaterdag voor mij direct met een derby. Een derby die in Zandeweer op het programma staat. Daar gaan ZEC en Noordpool aan hun seizoen beginnen waarbij de doelstelling van de Zandeweersters duidelijk is. In Zandeweer wil en gaat men werken aan het doorontwikkelen van het eerste elftal. Gezien de komst van een aantal nieuwe, en prima, spelers is dat ook logisch. Waar dat toe gaat leiden is iets wat men vervolgens op zich af laat komen maar ik durf te zeggen dat het raar zou zijn wanneer ZEC weer op een tiende plaats zou eindigen. Want gezien het potentieel moet een plaats bovenin de middenmoot minimaal haalbaar zijn. Of dat ook voor tegenstander Noordpool haalbaar is moet worden afgewacht. Met het vertrek van Martijs Delker, Vincent Zijlstra en Gijs Balkema zijn er achtenveertig doelpunten vertrokken. Achtenveertig doelpunten van de 73 in totaal is heel veel en wat je ook niet zo even op gaat vangen. In de drie bekerduels wist ZEC het duel tegen vijfdeklasser SGV te winnen, werd er ruim verloren van derdeklasser Noordwolde en werd er zaterdag gelijkgespeeld tegen vierdeklasser Rood Zwart Baflo. Noordpool deed het wat dat betreft met nederlagen tegen VVS, Grijpskerk en De Heracliden duidelijk minder waarbij de nederlaag met 9-0 tegen de buren wel even pijn deed. Wanneer we naar de historie van de duels van de beide verenigingen die in Zandeweer gespeeld zijn dan heeft de thuisploeg er een gewonnen. Werd er twee keer gelijkgespeeld en gingen de punten vier keer mee naar Uithuizen. De laatste keer dat de thuisploeg won was in het seizoen 2010-2011 toen het 2-0 voor de thuisploeg werd. Of het ZEC zaterdag gaat lukken om de punten in eigen huis te houden is natuurlijk de vraag maar gezien het aanwezige potentieel is dat niet ondenkbeeldig in een duel waar ik van hoop dat de ‘derby der derby’s ‘ op het Hogeland die sportieve en prima entourage geeft die het publiek vorig seizoen in Zandeweer kreeg gepresenteerd. Want die was in een woord top….