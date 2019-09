Man of the match Middelstum-Stedum: Allert Moeken

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Nu we via de bekerwedstrijden weer een beetje aan het ‘warmdraaien ‘ zijn richting de competitie die volgend weekend begint is het ook weer leuk om de rubriek ‘man of the match’ weer op te pikken. Een rubriek die ook vorig weekend had kunnen beginnen maar toen zaten een rits aan bijdragen voor de diverse voetbalbijlages mij nog wat in de weg. Maar nu de diverse deadlines weer zijn gehaald is er de tijd om wat meer aandacht aan Puurvoetbalonline en dus de rubriek ‘man of the match’ te besteden. Wanneer ik nog even terugkom op een week eerder dan waren in dat weekend Willem Nieweg en Quincy Dijkstra mijn twee ‘mannen of the match’ geweest. De 17-jarige Willem Nieweg liet in het duel SIOS-Groen Geel zien dat hij een aanwinst voor SIOS is en datzelfde deed Quincy Dijkstra een dag later in Eenrum. De Winsumer is op zaterdag actief als jeugdtrainer en besloot daarom op zondag voor Eenrum te gaan voetballen. Iets waar de Eenrumers blij mee mogen zijn. Want in het duel tegen De Walden was de jonge voetballer een van de uitblinkers binnen een jong Eenrum. Zaterdag was ik bij het duel Middelstum-Stedum. Ik was een tijdje niet in Middelstum geweest zodat er namen op het wedstrijdformulier stonden die ik niet kende als voetballer. Dat is altijd leuk en vooral als het gaat om jonge voetballers die als talentvol werden gezien. Dat zorgt altijd voor een bepaald verwachtingspatroon en die in Middelstum niet beschaamd werd. Want er loopt op dit moment aardig wat talent rond waar trainer Frank Konneman vast wat moois van gaat maken. Waar alle ogen natuurlijk gericht waren op Gerard Bronsema, de rechterspits scoorde drie keer, was ik zaterdagmiddag gecharmeerd van Allert Moeken. De jonge aanvaller kwam als invaller voor Xander Anema die volgende week tegen Lycurgus geschorst is omdat hij nog een schorsing meeneemt uit zijn periode bij vv Winsum. Dat zorgde dat Allert de tweede helft speelminuten kreeg en daarin liet zien dat men, wanneer iedereen fit is, in Middelstum een luxeprobleem heeft. Een ‘probleem’ wat alleen maar mooi is en wat iedere trainer graag zou willen. Maar gezien het spel wat Allert Moeken in de tweede helft liet zien kan het bijna niet anders dan dat hij een veelvoud van de vijfenveertig minuten die hij tegen Stedum gaat krijgen.